Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Freitag, 19. September bis Sonntag, 28. September 2025

CHF 2’880.– im Doppelzimmer

CHF 3’240.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

An- und Rückreise erfolgen individuell und auf eigene Kosten, siehe auch unter Hinweise

8/16 Personen

15. April 2025, danach auf Anfrage

Die Reise in den «südlichsten Zipfel des italienischen Absatzes» führt ins Hügelland der Murge, an die imposante, steil abfallende östliche und an die dünenartige Westküste des Salento. Wir begegnen der Architektur von Gotik und Renaissance und dem Barock von Lecce, finden Dolmen und Menhire, erleben Musik und Sprache des Griko mit seinen berühmten Tänzen der Tarantella und der Pizzica und bekommen gleichzeitig auch Einblick in das heutige Leben in dieser Region. Kulinarisch geniessen wir die Köstlichkeiten von Apulien.

Für den SRF Kulturclub konzipiert hat diese Reise die Spezialistin für Geschichtsreisen Sibylle Benz, Historikerin; sie begleitet diese Reise zusammen mit Sabine Bitter, Historikerin, Redaktorin SRF 2 Kultur.

Legende: Salento Der «südlichste Zipfel des italienischen Absatzes». ZVG

Das Reiseprogramm

Tag 1:

Treffpunkt ab 15 Uhr im «Vittoria Parc Hotel» in Bari Palese

Palese Begrüssung und Einführungsreferat

Nachtessen in einem Traditionsrestaurant

Tag 2: Ein Blick auf ein aktuelles Stadtteilprojekt in Bari.

Besuch von Alberobello.

Fahrt nach Tarent. Die moderne Hafenstadt geht auf eine antike dorische Gründung zurück. Wir wohnen am Fuss des Borgo Antico auf der Altstadtinsel.

Tag 3:

Besuch des Heratempels von Metapont und der UNESCO-Welterbe-Stadt Matera. Abendessen in Tarent.

Tag 4:

Besuch des archäologischen Museums MArTA.

Fahrt entlang der Küste zu der auf einem Felsvorsprung liegenden Altstadt von Gallipoli .

. Am Abend Ankunft in unserer «Masseria».

Tag 5:

Gotische Freskomalereien vom Feinsten erwarten uns in Spoleto und Galatina, eine imposante Burg in Corigliano d’Otranto.

Tag 6:

Küstenfahrt mit grandiosen Ausblicken. Wir sehen den Dolmen Li Scusi und messapische Tempelfundamente in Castro . Ein ungelöstes Rätsel ist die Centopietre von Patù .

Ein ungelöstes Rätsel ist die Centopietre von Patù. Bei Santa Maria di Leuca erreichen wir «finis terrae», den südlichsten Landpunkt Apuliens.

Tag 7:

Lecce gleicht einem Panoptikum aus allen historischen Epochen. Besuch des jüdischen Museums und des Museums Faggiano.

Konzert mit traditionellen Liedern und Tänzen der Tarantella und der Pizzica.

Tag 8:

In Sternatia und Carpignano lernen wir die Kultur der griechischsprachigen Dörfer kennen.

Fahrt nach Otranto. Am Übergang vom adriatischen zum ionischen Meer gelegen, war die Stadt von Byzantinern, Sarazenen, Normannen, Staufern und Osmanen umkämpft: Alle begehrten sie die Festung am engsten Punkt zwischen Italien und dem Balkan.

Tag 9:

Besuch von Ostuni mit seinen weiss gekalkten Häusern. Ankunft in Bari.

Tag 10:

Erkundung der Altstadt von Bari, die auf einer Landzunge zwischen zwei Häfen liegt. Abschluss der Reise am frühen Nachmittag.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen 2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet in Bari, im 4*-«Vittoria Parc Hotel»

2 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet in Tarent, 4*-«Hotel del Sole»

5 Übernachtungen mit Frühstücksbuffet in Melendugno, 3*-Agriturismo «Masseria Limbitello»

9 Essen in ausgesuchten Restaurants (inkl. Tafelwasser)

Reisebus ab Bari, Eintritte, Führungen, Transfers, Stadtrundfahrten (gemäss Programm)

Reiseleitung lic. phil. et lic. iur. Sibylle Benz, Begleitung lic. phil. Sabine Bitter, SRF 2 Kultur

Es gelten die AGB des Reiseveranstalters Benz Huebner bilden+vermitteln GmbH.

An- und Abreise nach und von Bari erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Auf Wunsch werden Zusatzübernachtungen vor und nach der Reise organisiert. Anreise per Zug über Mailand; per Flug von Zürich, Genf und Basel direkt nach Bari.

Bei früherer oder späterer Ankunft in Bari Treffpunkt nach Absprache mit der Reiseleitung.

Alle Reisenden müssen gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) mit sich führen. Da die meisten Besichtigungen zu Fuss erfolgen, sind – auch im Interesse aller Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition sowie Gehfähigkeit zwingend erforderlich.

Weitere Auskünfte: griechenland-erleben.ch, Tel. 079 672 58 75, mail@griechenland-erleben.ch, www.griechenland-erleben.ch.

