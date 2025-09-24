Während es im Deutschen nicht einmal einen Begriff für das Schreiben über Natur gibt, ist «nature writing» im angelsächsischen Raum ein hochgeachtetes, tradiertes Textgenre. Aber auch hierzulande hat das Schreiben über Natur in den letzten Jahren an Einfluss gewonnen.

Dienstag, 2. bis Donnerstag, 4. Dezember 2025

Maison Hornberg in Saanenmöser bei Gstaad

Einzelzimmer: CHF 990.– bis CHF 1’060.–

Doppelzimmer: CHF 2’240.–

Doppelzimmer zur Einzelnutzung: CHF 1’120.–

15/18 Personen

Die Natur und wir

Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema, lesen und diskutieren herausragende Werke, vor allem aber schreiben wir. Wir gehen in die winterliche Landschaft hinaus, beobachten, denken, recherchieren und strukturieren. In mehreren Textübungen widmen wir uns dem Motto des Workshops: Erleben – Erinnern – Erfinden.

Und wir werden merken: Die Natur hat unsere individuellen Biografien sehr geprägt. Am Ende halten wir ein Booklet mit den entstandenen Geschichten in den Händen. Und wer mag, liest am zweiten Abend seine Texte vor Publikum.

Legende: Das Hotel Maison Hornberg liegt inmitten unberührter Natur auf 1270 m.ü.M in Saanenmöser bei Gstaad. Hannes Niederkofler

Programm

Dienstag, 2. Dezember: Erleben

Individuelle Anreise

Ab 15.00 Uhr: Check-in

16.30 Uhr: Apéro in der Bar

17.00–18.45 Uhr: Kennenlernen durch erste Schreibübung

19.00 Uhr: Abendessen

Nach dem Abendessen: Kurzübung

Mittwoch, 3. Dezember: Erinnern

Frühstück im Speisesaal des Hotels

9.30–11.00 Uhr: zweite Schreibrunde

12.00 Uhr: Mittagessen

15.00–16.00 Uhr: Kurzübung

17.00–18.45 Uhr: dritte Schreibrunde

19.00 Uhr: Abendessen

Nach dem Abendessen: Lesungen (Teilnehmende und Zora del Buono)

Donnerstag, 4. Dezember: Erfinden

Frühstück im Speisesaal des Hotels

9.30–11.00 Uhr: vierte Schreibrunde, Abschlussdiskussion

11.30 Uhr: Check-out Individuelle Abreise

Legende: Zora del Buono Für ihr persönliches Werk «Seinetwegen» gewann sie 2024 den Schweizer Buchpreis. Stefan Bohrer

Zora del Buono

Die Kursleiterin Zora del Buono, geboren 1962 in Zürich, studierte Architektur an der ETH Zürich und arbeitete als Bauleiterin im Nachwende- Berlin. 1997 hat sie die Zeitschrift mare mitgegründet, für die sie bis Mai 2025 als Kulturredakteurin tätig war. Im mareverlag veröffentlichte sie 2008 ihren ersten Roman «Canitz’ Verlangen», dem sieben Bücher folgten, u.a. «Gotthard» und «Die Marschallin».

Ihrer Liebe zu Bäumen konnte sie in dem bei Matthes & Seitz erschienenen «Das Leben der Mächtigen – Reisen zu alten Bäumen» nachgehen. Zuletzt erschien bei C.H. Beck «Seinetwegen », für das sie 2024 mit dem Schweizer Buchpreis und dem Franz-Hessel-Preis ausgezeichnet wurde. Zora del Buono hat am MAZ in Luzern und am Middlebury College in Vermont Kreatives Schreiben unterrichtet.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Vollpension im 4-Stern-Superior Hotel Maison Hornberg

Schreibrunden

Apéro

Kaffee-/Teepausen

Booklet

