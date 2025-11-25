Das Angebot im Überblick
- Datum, Zeit:
Freitag, 2. Januar 2026, 17 Uhr
- Ort:
Kunsthaus Zürich
- Spezialpreis pro Person:
Karten Kategorie 1: CHF 56.– (anstatt CHF 75.–)
Karten Kategorie 2: CHF 45.– (anstatt CHF 60.–)
- Anmeldeschluss:
26. Dezember 2025
Im Neujahrskonzert gastieren das Swiss Orchestra, Reto Bieri (Klarinette) und Lena-Lisa Wüstendörfer (Leitung) im Kunsthaus Zürich. Unter dem Motto «Swiss Connections» erklingen Werke u. a. von Joseph Lauber, Jules Massenet, Aaron Copland, George Gershwin, Camille Saint-Saëns und Johann Strauss.