Frau mit blonden langen Haaren, blauer Pulli, verschränkte Arme und Mann, schwarze kurze Haare, Brille mit Klarinette.
Legende: Lena-Lisa Wüstendörfer und Reto Bieri. ZVG

2. Januar 2026 Vergünstigt ans Neujahrskonzert im Kunsthaus Zürich

In Zusammenarbeit mit dem Swiss Orchestra bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

25.11.2025, 15:32

Das Angebot im Überblick

Box aufklappen Box zuklappen
  • Datum, Zeit:
    Freitag, 2. Januar 2026, 17 Uhr
  • Ort:
    Kunsthaus Zürich
  • Spezialpreis pro Person:
    Karten Kategorie 1: CHF 56.– (anstatt CHF 75.–)
    Karten Kategorie 2: CHF 45.– (anstatt CHF 60.–)
  • Anmeldeschluss:
    26. Dezember 2025

Im Neujahrskonzert gastieren das Swiss Orchestra, Reto Bieri (Klarinette) und Lena-Lisa Wüstendörfer (Leitung) im Kunsthaus Zürich. Unter dem Motto «Swiss Connections» erklingen Werke u. a. von Joseph Lauber, Jules Massenet, Aaron Copland, George Gershwin, Camille Saint-Saëns und Johann Strauss.

