Westlich der historisch bedeutenden Stadt Thessaloniki erstreckt sich eine der schönsten Kulturlandschaften Griechenlands, in der seit jeher Früchte und Wein im Überfluss gedeihen.

In Vergina und Pella residierten die Könige Philipp und Alexander. Von hier aus machten sie Weltpolitik, und hier begannen die Feldzüge, die bis Indien führten. Eindrücklich sind die Paläste, Theater und reich geschmückten Grabkammern – archäologische Juwelen, die erst seit wenigen Jahrzehnten ins Bewusstsein der interessierten Öffentlichkeit gelangt sind.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Dienstag, 20. Oktober bis

Samstag, 24. Oktober 2026

Dienstag, 20. Oktober bis Samstag, 24. Oktober 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 2’840.– im Doppelzimmer

CHF 3’120.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 2’840.– im Doppelzimmer CHF 3’120.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

10/18 Personen

10/18 Personen Anmeldeschluss:

15. Juni 2026, danach auf Anfrage

Hier wachsen auch einige der besten Weine Griechenlands. Wir besuchen Weingüter in Naoussa am Fusse des Vermiogebirges, degustieren gehaltvolle Rotweine, die aus der edlen Xinomavro-Traube produziert sind, und moderne Schaumweine, von deren Existenz wir noch gar nichts wussten. Im Herzen des europäischen Rebbaus machen wir uns auf Spurensuche nach antiker Geschichte und moderner Önologie. Treffpunkt zu Beginn der Reise ist das Makedonia Palace Hotel in Thessaloniki, wo wir den Blick über das Meer am Thermaischen Golf geniessen.

Für den SRF Kulturclub konzipiert hat diese Reise die Spezialistin für Geschichtsreisen Sibylle Benz, die diese Reise gemeinsam mit Brigitte Häring, Kulturredaktorin bei Radio SRF 2 Kultur, begleiten wird.

Legende: Makedonisches Königsgrab. Sibylle Benz

Reiseprogramm

Tag 1

Individuelle Anreise nach Thessaloniki.

Treffpunkt im Hotel Makedonia Palace an der Meerespromenade von Thessaloniki.

15.30 Uhr: Begrüssung durch Sibylle Benz, Historikerin, und Brigitte Häring, Kulturredaktorin Radio SRF 2 Kultur.

Abendessen in einem Spezialitätenrestaurant.

Tag 2

11 Uhr: Besichtigung der antiken Stadt Pella. Anschliessend geführter Besuch eines Weinguts in der Naoussa-Region und Erläuterungen eines Sommeliers.

17.30 Uhr: Ankunft im Boutique-Hotel in der romantischen Altstadt von Veria.

Die Stadt ist berühmt für ihre byzantinischen Schätze, doch gab es schon seit der Antike eine wichtige jüdische Gemeinde, und wohl deshalb ist hier der Apostel Paulus als Redner aufgetreten.

Spaziergang und Abendessen.

Tag 3

10 Uhr: Besuch der erst seit Kurzem zugänglichen Ausgrabungen des Palasts und des Theaters von Aigai sowie der berühmten Königsgräber von Vergina.

17 Uhr: Vom Kloster Prodromos aus bietet sich ein weiter Blick über die Schlucht des Aliakmonas, der das Vermio-Gebirge von den Vorgebirgen des Olymps trennt.

Tag 4

Besuch des antiken Theaters von Mieza: Hier lehrte der Philosoph Aristoteles. In der Nähe überrascht uns ein makedonisches Kammergrab mit beeindruckenden Fresken.

Fahrt ins Weingebiet von Amyndaio. Kleine Seen bilden hier ein wertvolles Ökosystem. Aus den autochthonen Reben lassen sich elegante Weine gewinnen! Degustation und gemeinsames Essen.

Rückfahrt nach Veria.

Tag 5

Von Veria geht es zurück nach Thessaloniki.

Individuelle Rückreise oder weiteres individuelles Programm.

Legende: Antikes Pella. Sibylle Benz

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reisecar ab Thessaloniki für 5 Tage

1 Übernachtung mit Frühstück im 5*-Hotel Makedonia Palace, Thessaloniki

3 Übernachtungen mit Frühstück im 3*-Boutique Hotel Kokkino Spiti, Veria

3 Degustationen und geführte Besichtigungen in ausgesuchten Weingütern

4 Essen (inkl. Tafelwasser)

Eintritte und Führungen

Reiseleitung Sibylle Benz, Historikerin

Begleitung Brigitte Häring, Radio SRF 2 Kultur

Teilnahmebedingungen und Hinweise

Es gelten die Bedingungen des Reiseveranstalters griechenlanderleben Benz Huebner bilden+vermitteln GmbH, www.griechenland-erleben.ch.

Programmänderungen sind vorbehalten.

Gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) erforderlich.

Anreise bis Thessaloniki individuell. Direkte Flüge ab Zürich und Basel gibt es mit Swiss, Aegean, easyJet. Zusatzübernachtungen und Unterstützung für die Reiseplanung auf Anfrage: mail@griechenland-erleben.ch

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