Die beiden nordischen Hauptstädte können mit zahlreichen neuen architektonischen Schätzen aufwarten, die geprägt sind durch eine exzellente Mischung aus modernem Design und Funktionalität. Dazu zählen auch die in beiden Städten direkt am Wasser gelegenen Opernhäuser und spektakuläre Museumsbauten.

Einen Katzensprung von der dänischen Hauptstadt entfernt befinden sich das berühmte Kunstmuseum «Louisiana» und das nach wie vor als Geheimtipp gehandelte Kunstmuseum «Ordrupgaard». In Oslo stehen das vor fünf Jahren eröffnete Munch-Museum und das brandneue Nationalmuseum für den Aufbruch in die Zukunft.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Donnerstag, 21. Mai bis Mittwoch, 27. Mai 2026

Pauschalpreis pro Person:

CHF 4’685.– im Doppelzimmer («Grand-lit»)

CHF 5’375.– Doppelzimmer zur Einzelnutzung

Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/22 Personen

Anmeldeschluss:

15. März, danach auf Anfrage

Eine Wiederaufnahme der in Dänemark gefeierten Inszenierung von Mozarts «Idomeneo » sowie ein Konzertbesuch stehen in Kopenhagen auf dem Programm. Die Königliche Oper auf der Insel Holmen wurde im Jahr 2005 eröffnet und gehört zu den modernsten Bühnen der Welt. Das vom französischen Stararchitekten Jean Nouvel entworfene Konzerthaus des dänischen Radios konnte seinen Betrieb im Jahr 2009 aufnehmen.

Direkt aus dem Wasser scheint das im Frühling 2008 eingeweihte Osloer Opernhaus emporzusteigen und bietet mit seinem begehbaren Dach einen freien Blick auf die Stadt und den Fjord. Mit «Le Nozze di Figaro» erwartet Sie hier ein weiteres Meisterwerk von Wolfgang Amadeus Mozart. Stilvoll per Fähre gelangen Sie auf dem «Seeweg» von Dänemark nach Norwegen.

Patricia Moreno, Redaktorin und Moderatorin bei Radio SRF 2 Kultur, wird diese Reise begleiten.

Legende: Weltbekannte Fassaden und Traditionsschiffe: Nyhavn in Kopenhagen. Béatrice Zbinden / Cultours GmbH

Das Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Zürich- Flughafen.

10.20 Uhr: direkter Linienflug mit SAS nach Kopenhagen.

12.05 Uhr: Ankunft, Transfer ins Stadtzentrum verbunden mit einer Rundfahrt.

Ca. 16.30 Uhr: Zimmerbezug im zentral und direkt am Wasser gelegenen Erstklasshotel «Admiral».

19.30 Uhr: Konzertbesuch im Konzerthaus des dänischen Rundfunks Box aufklappen Box zuklappen Programm: W.A. Mozart: Klavierkonzert Nr. 21 in C-Dur KV 467, Symphonie Nr. 29 in A-Dur KV 201

R. Strauss: Tanz der Sieben Schleier (aus der Oper «Salome»), Symphonische Fantasie (aus der Oper «Die Frau ohne Schatten») Mitwirkende: Symphonieorchester des dänischen Radios

K. Hasan (Dirigent)

M. Fujita (Klavier)

Legende: Modernes Gebäude – klassische Musik: das Opernhaus Holmen in Kopenhagen. Béatrice Zbinden / Cultours GmbH

Tag 2:

Ausflug nach Humlebaek und Besuch des «Louisiana Museum of Modern Art».

Am Nachmittag Besuch des Kunstmuseums «Orderupgaard».

Abend frei.

Tag 3:

Stadtbesichtigung (Teil 2).

Nachmittag frei.

19 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «Idomeneo» KV 366 von Wolfgang Amadeus Mozart im Opernhaus von Kopenhagen.

Mitwirkende: u. a. J. Jones (Dirigentin), R. Carsen (Regie).

Tag 4:

Vormittag frei.

15 Uhr: Transfer zum Fährhafen.

16.30 Uhr: Fahrt mit «DFDS Seaways » nach Oslo.

Tag 5:

10 Uhr: Ankunft in Oslo.

Stadtrundfahrt, danach Mittagessen.

Ca. 16 Uhr: Zimmerbezug im zentral gelegenen Mittelklassehotel «Thon Opera».

18 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «Le Nozze di Figaro» KV 492 von W. A. Mozart im Opernhaus von Oslo.

Mitwirkende: u.a. O. Dantone (Dirigent), M. Wild (Regie).

Legende: Das Neue Opernhaus in Oslo wurde einem treibenden Eisberg nachempfunden. Béatrice Zbinden / Cultours GmbH

Tag 6:

Führung durch das neue Nationalmuseum und Besuch im neuen «Munch-Museum».

Abend frei.

Tag 7:

Transfer vom Hotel zum Flughafen.

9.50 Uhr: Direktflug mit SAS von Oslo nach Zürich.

12.10 Uhr: Landung, individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Direkte Linienflüge in der Economy-Klasse mit SAS von Zürich nach Kopenhagen und von Oslo nach Zürich, inkl. alle Taxen und Gebühren

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im sehr guten 4*-Mittelklassehotel «Admiral» in Kopenhagen (Zentrum)

2 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im guten 4*-Mittelklassehotel «Thon Opera» in Oslo (Zentrum)

Fährüberfahrt Kopenhagen

Oslo inkl. Frühstück und Abendessen an Bord (Aussenkabinen mit Dusche/WC)

Alle Transfers, Eintritte und Führungen (gemäss Programm)

4 Essen (inkl. 0,2 l Hauswein, Wasser, Kaffee oder Tee)

Eintrittskarten (Kategorie 1) für alle im Programm erwähnten Konzert- und Opernbesuche

Ausführliche Reiseunterlagen, Unterstützung beim Check-In vor den Flügen bzw. an den Flughäfen

Begleitung der Reise durch Patricia Moreno, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Teilnahmebedingungen

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Programm-, Spielplan-, Fahrplan-, Flugplan- und Besetzungsänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen.

Die An- und Abreise an den Ausgangs- bzw. Endpunkt der Reise erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Die Führungen und Rundgänge finden gemäss Programm zu Fuss statt, deshalb ist – auch im Interesse aller Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich, weitere Einzelheiten dazu in Ziffer 4 der «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch

