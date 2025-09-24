Das Mozartdenkmal in Salzburg, wo im Jahr 2026 das Jubiläum der Mozartwoche gefeiert wird.

Im Jahr 2026 wird sowohl Wolfgang Amadé Mozarts 270. Geburtstag als auch das 70-jährige Jubiläum des weltweit bedeutendsten Mozart-Festivals, der Salzburger Mozartwoche, begangen.

Das Motto der diesjährigen Mozartwoche, die anlässlich des Mozart-Jahres stattfindet, lautet «Mozart: lux æterna». Aus diesem Anlass wird die weltweit am häufigsten aufgeführte Oper Mozarts, «Die Zauberflöte», neu produziert.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Donnerstag, 22. Januar bis

Sonntag, 25. Januar 2026

Donnerstag, 22. Januar bis Sonntag, 25. Januar 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 2’765.– im Doppelzimmer

CHF 2’980.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 2’765.– im Doppelzimmer CHF 2’980.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/20 Personen

14/20 Personen Anmeldeschluss:

15. Oktober 2025, danach auf Anfrage Die Reise ist ausgebucht. Wir führen eine Warteliste.

Wolfgang Amadeus Mozart erblickte 1756 in Salzburg das Licht der Welt. Doch erst mit seinem viel zu frühen Tod im Jahr 1791, der die Vollendung seines musikalischen OEuvres markierte, wurde er unsterblich. Das Jahr 1791 bildet so den roten Faden zur Programmierung aller Veranstaltungen der kommenden Mozartwoche.

Im Rahmen eines ausgesprochen vielfältigen Programms werden in der Stiftung Mozarteum und im Grossen Festspielhaus namhafte Interpretinnen wie die Pianistin Maria João Pires, die Geigerin María Dueñas und die Mezzosopranistin Emily D’Angelo sowie Orchester von Weltruf wie die Wiener Philharmoniker zu sehen und zu hören sein.

Gabriela Kaegi, Musikwissenschaftlerin, wird diese Reise begleiten und Sie mit den zur Aufführung kommenden Werke vertraut machen.

Legende: Tafel an Mozarts Geburtshaus. Béatrice Zbinden / Cultours

Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Zürich HB.

10.40 Uhr: direkte Reise per Bahn von Zürich HB nach Salzburg.

16.03 Uhr: Ankunft, Transfer zum zentral gelegenen Erstklassehotel «Sheraton» und leichtes Abendessen.

19.30 Uhr: Besuch des Eröffnungskonzertes in der Stiftung Mozarteum.

Eröffnungskonzert Box aufklappen Box zuklappen Programm: W. A. Mozart: Ouvertüre aus Lucio Silla KV 135;

Ouvertüre aus Lucio Silla KV 135; C. Monteverdi: Arie der Ottavia aus L’incoronazione di Poppea SV 308: «Addio Roma! Addio, patria! Amici, addio!»;

Arie der Ottavia aus L’incoronazione di Poppea SV 308: «Addio Roma! Addio, patria! Amici, addio!»; W. A. Mozart: Ouvertüre aus Mitridate, re di Ponto KV 87;

Ouvertüre aus Mitridate, re di Ponto KV 87; G. F. Händel: Arien des Ariodante aus Ariodante HWV 33: «Scherza infida» & «Dopo notte, atra e funesta»;

Arien des Ariodante aus Ariodante HWV 33: «Scherza infida» & «Dopo notte, atra e funesta»; W.A. Mozart: Aus La clemenza di Tito KV 621: Ouvertüre und Arie des Sesto «Parto, ma tu ben mio»; Sinfonie g-Moll KV 550 Mitwirkende: Danish Chamber Orchestra,

A. Fischer (Dirigent),

(Dirigent), E. D'Angelo (Mezzosopran),

(Mezzosopran), R. Villazón (Moderation)

Tag 2:

Geführter Stadtrundgang, danach Mittagessen.

Nachmittag frei.

Aperitif und Operneinführung durch Gabriela Kaegi, im Anschluss Transfer zum Haus für Mozart.

19.30 Uhr: Opernbesuch

«Die Zauberflöte» Box aufklappen Box zuklappen Programm: W. A. Mozart: «Die Zauberflöte» KV 620 Mitwirkende: u. a. R. Villazón (Regie),

(Regie), Mozarteumorchester Salzburg,

Philharmonia Chor Wien,

R. González- Monjas (Musikalische Leitung)

Tag 3:

Konzerteinführungen durch Gabriela Kaegi.

11 Uhr: Konzertbesuch in der Stiftung Mozarteum.

Vormittagskonzert Box aufklappen Box zuklappen Programm: J. Haydn: Ouvertüre aus L’anima del filosofo Hob. XXVIII:13;

Ouvertüre aus L’anima del filosofo Hob. XXVIII:13; W. A. Mozart: Klavierkonzert B-Dur KV 595;

Menuette KV 599, Nr. 1, 2, 5 & 6;

Klavierkonzert B-Dur KV 595; Menuette KV 599, Nr. 1, 2, 5 & 6; J. Haydn: Sinfonie G-Dur Hob. I:94 «mit dem Paukenschlag». Mitwirkende: Camerata Salzburg,

G. Guzzo (Konzertmeister und Leitung),

(Konzertmeister und Leitung), M. J. Pires (Klavier)

Mittagessen fakultativ und Nachmittag frei.

Transfer zum Grossen Festspielhaus und um 19.30 Uhr Konzertbesuch.

Abendkonzert Box aufklappen Box zuklappen Programm: F. Mendelssohn Bartholdy: Ouvertüre aus Ein Sommernachtstraum op. 21;

Ouvertüre aus Ein Sommernachtstraum op. 21; W. A. Mozart: Maurerische Trauermusik KV 477 Fassung für Orchester;

Maurerische Trauermusik KV 477 Fassung für Orchester; F. Mendelssohn Bartholdy: Violinkonzert e-Moll op. 64;

Violinkonzert e-Moll op. 64; W. A. Mozart: Ouvertüre aus Idomeneo, re di Creta KV 366, Vier Menuette KV 601;

Ouvertüre aus Idomeneo, re di Creta KV 366, Vier Menuette KV 601; L. van Beethoven: Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 36 Mitwirkende: Wiener Philharmoniker,

K. Canellakis (Dirigentin),

(Dirigentin), M. Dueñas (Violine)

Tag 4:

Transfer zum Bahnhof und um 11.56 Uhr Rückreise per Bahn.

17.20 Uhr: Ankunft in Zürich HB, individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reise per Bahn in der 1. Klasse von Zürich HB nach Salzburg und retour

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 5*- Erstklasshotel «Sheraton» in Salzburg (Zentrum)

Alle Transfers, Führungen, 2 Mahlzeiten inkl. Getränke und 1 Aperitif

Eintrittskarten für die vier im Programm erwähnten Veranstaltungen (1 × Kat. 1, 2 × Kat. 2, 1 × Kat. 3)

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Gabriela Kaegi, Musikwissenschaftlerin, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Legende: Blick auf die Altstadt Salzburgs. Béatrice Zbinden / Cultours

Bedingungen und Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Programm-, Spielplan- und Besetzungsänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Die Fahrt an den jeweiligen Ausgangsort und zurück an den Wohnort erfolgt individuell und auf eigene Kosten.

Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere verfügen und diese während der Reise mit sich führen.

Da die Besichtigung der Innenstädte zu Fuss erfolgen, sind – auch im Interesse der Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch

Möchten Sie Mitglied werden beim SRF Kulturclub?