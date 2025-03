In München führt die Reise ins Cuvilliés-Theater und in die Bayerische Staatsoper.

In einer musikalischen Premiere erleben wir, wie Brahms und Mendelssohn Bartholdy die klassische Romantik im Reich von Ludwig II. lebendig werden lassen. Diese aussergewöhnliche Kombination führt uns in die Welt eines Königreichs, das von Visionen und Musik getragen ist.

Die Brücke zwischen den Welten schlägt Franz Schubert: Seine Musik verbindet Melodik und sinfonische Weite, was den Übergang zu einem weiteren Höhepunkt schafft. In Münchens Staatsoper, erleben wir eine Wagner-Aufführung mit der Oper «Das Rheingold», das in epischer Dramatik den Kreis der musikalischen Zeitgeschichte schliesst.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Dienstag, 22. Juli bis Samstag, 26. Juli 2025 Pauschalpreis pro Person:

Variante Hotel «Blauer Bock»

CHF 3’200.– im Doppelzimmer

CHF 3’480.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 3’300.– im Einzelzimmer



Variante Hotel «Bayerischer Hof»

CHF 3’600.– im Doppelzimmer

CHF 4’300.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

18/23 Personen

18/23 Personen Anmeldeschluss:

25. April 2025 (danach auf Anfrage)

Kent Nagano dirigiert im Spiegelsaal von Ludwigs II. Neuem Schloss Herrenchiemsee Johannes Brahms’ Symphonie Nr. 2 sowie Felix Mendelssohns Hebriden-Ouvertüre. Die Welt König Ludwigs II. wird für uns mit Schloss Linderhof und dem Museum Ludwig II. auf Herrenchiemsee lebendig.

In München geniessen wir im barocken Cuvilliés-Theater Schuberts Forellenquintett mit Vladimir Jurowski am Klavier und erleben ihn am folgenden Abend in der Staatsoper als Dirigenten von Wagners «Das Rheingold».

Die Konzerteinführungen übernimmt Moritz Weber, Musikredaktor bei Radio SRF 2 Kultur. Wir wohnen im «Yachthotel» in Prien direkt am Chiemsee, in München wahlweise im Hotel «Blauer Bock» oder im Hotel «Bayerischer Hof». Servus in Bayern!

Legende: Ganz nach dem Vorbild Versailles: der Spiegelsaal im Schloss Herrenchiemsee. ZVG

Das Reiseprogramm:



Tag 1:

Individuelle Anreise nach Zürich.

8.30 Uhr: Fahrt im Privatbus ab Busparkplatz Sihlquai ins Ettal in den Ammergauer Alpen.

Geführter Rundgang im Schloss Linderhof, dem Lieblingsschloss Ludwig II.

Weiterfahrt nach Prien, Zimmerbezug im Yachthotel. Gemeinsames Abendessen im Hotel.

Tag 2:

Fahrt per Kursschiff auf die Fraueninsel.

Besichtigung der Klosterkirche und Inselspaziergang.

Gemeinsames Mittagessen.

Übersetzen auf die Herrenchiemsee Insel und Kutschfahrt zum Schloss.

In Anlehnung an Versailles sollte dieses ein «Tempel des Ruhmes» für König Ludwig XIV. von Frankreich werden, den der bayerische König grenzenlos verehrte. Wir besuchen das Museum Ludwig II. Apéro riche.

19 Uhr: Konzert im Spiegelsaal:

Konzert I Box aufklappen Box zuklappen Programm Mendelssohn Bartholdy, «Die Hebriden-Ouvertüre» h-moll op. 26;

«Die Hebriden-Ouvertüre» h-moll op. 26; Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 g-moll op. 25;

Johannes Brahms, Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 73. Mitwirkende Orchester der KlangVerwaltung,

Mari Kodama (Klavier,

(Klavier, Kent Nagano (Leitung).

Tag 3:

Fahrt nach München mit Konzerteinführung.

Zimmerbezug im gewählten Hotel.

Frühes Abendessen.

20 Uhr: Beginn Festspiel-Kammerkonzert im Cuvilliés-Theater.

Konzert II Box aufklappen Box zuklappen Mitwirkende: Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate für Fagott und Violoncello KV 292 (in der Fassung für Violoncello und Kontrabass).

Sonate für Fagott und Violoncello KV 292 (in der Fassung für Violoncello und Kontrabass). Max Reger, Streichtrio Nr. 1 a-Moll op. 77b.

Streichtrio Nr. 1 a-Moll op. 77b. Franz Schubert, Klavierquintett A-Dur op. post. 114. D 667 «Forellenquintett». Mitwirkende David Schultheiss (Violine),

(Violine), Adrian Mustea (Viola),

(Viola), Yves Savary (Violoncello),

(Violoncello), Florian Gmelin (Kontrabass),

(Kontrabass), Vladimir Jurowski (Klavier).

Tag 4:

Geführter Museumsrundgang im Museum Brandhorst.

Mittag und Nachmittag individuell.

Frühes gemeinsames Abendessen.

19 Uhr: Beginn der Oper «Das Rheingold» von Richard Wagner in der Bayerischen Staatsoper.

Vladimir Jurowski (Leitung). Inszenierung: Tobias Kratzer.

Tag 5:

Individueller Vormittag und individuelles Mittagessen.

Heimreise mit dem Zug in der 1. Klasse oder mit Privatbus.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Hinreise im Privatbus von Zürich nach Prien; Rückreise in der 1. Klasse im Zug München-Zürich oder im Privatbus

4 Übernachtungen/Frühstücksbuffet in den gewählten Hotels inkl. Taxen u. Steuern

alle Transfers, Eintritte, Führungen

Konzert- bzw. Opernkarte (1. und 2. Kategorie)

3 Mittagessen / 3 Abendessen, inkl. Wasser, Kaffee/Tee sowie 1 Apéro riche

ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Moritz Weber, Radio SRF 2 Kultur, und Heidi Zgraggen, Vivat Kultur GmbH

Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- & Vertragsbedingungen» des Reiseveranstalters Vivat Kultur GmbH. Programm- und Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten.

