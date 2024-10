Sowohl die alte Universitätsstadt Padua als auch die elegante Hafenstadt Triest haben stets eine besondere Anziehungskraft auf Persönlichkeiten des europäischen Kulturlebens ausgeübt und fanden Eingang in die Weltliteratur. Das aktualisierte Programm wird in Kürze veröffentlicht.

Der einflussreiche italienische Violinist und Komponist Giuseppe Tartini wurde 1692 an der Adriaküste in Piran bei Triest geboren und verbrachte einen Grossteil seines Lebens in Padua.

Wir laden Sie ein, sich im Nordosten Italiens auf eine «Spurensuche» zu begeben und sehenswerte Städte zu entdecken, welche sich abseits der grossen Touristenströme befinden.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

22. bis 28. April 2025

22. bis 28. April 2025 Pauschalpreis pro Person:

Die aktualisierten Preise werden demnächst veröffentlicht

Die aktualisierten Preise werden demnächst veröffentlicht Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/20 Personen

In der Kirche Santa Caterina in Padua befindet sich die letzte Ruhestätte von Giuseppe Tartini. Sie werden an diesem Ort ein privates Kammermusikkonzert mit seinen Werken hören, welche sich durch eine grossartige melodische Schönheit und sehr komplexe musikalische Strukturen auszeichnen.

Im Rahmen eines Stadtrundgangs werden Sie weitere Wirkungsstätten des Komponisten sehen und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt wie die berühmte Cappella degli Scrovegni sowie das legendäre Caffè Petrocchi besuchen.

Triest befindet sich zwischen der Küste und dem Karst in unmittelbarer Nähe der Grenze zu Slowenien. Im Stadtbild ist der Einfluss der Donaumonarchie nach wie vor deutlich sichtbar.

Im Opernhaus der Stadt, dem Teatro Verdi, werden Sie eine Aufführung der Oper «Nabucco» erleben.

Benjamin Herzog, Redaktor bei Radio SRF 2 Kultur und Violinist, wird diese Reise begleiten und Sie mit den zur Aufführung gelangenden Werken vertraut machen.

Legende: Der Palazzo della Ragione in Padua. Cultours / Béatrice Zbinden

Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Lugano. 12.15 Uhr Fahrt per Car ab Lugano (Bahnhof) via Como (Mittagshalt) nach Padua. Ca. 19 Uhr Ankunft in Padua und Zimmerbezug im zentral gelegenen Hotel.

Tag 2:

Geführter Stadtrundgang auf den Spuren von Giuseppe Tartini. Privatkonzert mit Werken von Giuseppe Tartini in der Kirche Santa Caterina. Mittagessen, danach Besuch der berühmten Cappella degli Scrovegni. Abend zur freien Verfügung.

Tag 3:

Am Morgen Fahrt von Padua via Treviso nach Triest. Rundgang durch die Innenstadt von Treviso und Mittagessen. Am frühen Abend Ankunft in Triest und Zimmerbezug im zentral gelegenen Hotel.

Tag 4:

Ausführliche Stadtbesichtigung in Triest. Mittagessen, Nachmittag frei. 20 Uhr Besuch einer Aufführung der Oper «Nabucco» von Giuseppe Verdi im Opernhaus Teatro Verdi. Mitwirkende: u.a. Daniel Oren (Dirigent), Giancarlo del Monaco (Regie).

Legende: Im Teatro Verdi in Triest. Cultours / Béatrice Zbinden

Tag 5:

Halbtagesausflug nach Piran (Geburtsort von Giuseppe Tartini) an der Slowenischen Riviera. Rundgang durch die Innenstadt und Mittagessen, im Anschluss Rückfahrt nach Triest und Abend zur freien Verfügung.

Tag 6:

Am Morgen Rückfahrt in die Schweiz. Mittagessen «en route». Ca. 16.30 Uhr Ankunft in Lugano (Bahnhof), individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reise per Komfortcar ab Lugano nach Italien und retour, alle Transfers vor Ort

2 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 4*-Mittelklassehotel «Toscanelli» in Padua (Zentrum)

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 4*- Superior-Grandhotel «Savoia» in Triest (Zentrum), (Zimmer mit Meerblick)

6 Mahlzeiten (inkl. Getränke)

Eintrittskarte für die Opernaufführung in Triest (Kat. 1), privates Kammermusikkonzert in Padua

Alle Führungen und Eintritte gemäss Programm

Ausführliche Reiseunterlagen

Durchführung und Begleitung der Reise durch Benjamin Herzog, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» des Reiseveranstalters.

Programm-, Spielplan- und Besetzungsänderungen sowie Fahrplanänderung (Reise Paris) ausdrücklich vorbehalten.

Die An- und Abreise nach Lugano erfolgt individuell und auf eigene Kosten.

Alle Reisenden müssten über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen und diese während der Reise mit sich führen.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch.

Mit dem Ausfüllen des Formulars stimme ich der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Reise zu und akzeptiere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters.