Die Bach-Kantaten-Aufführungen in Trogen bieten seit vielen Jahren vertieftes Nachdenken und üppige Klangwelt in einem. Eine Einladung zu einem Hörgenuss der besonderen Art.

Datum:

Freitag, 22. August und Samstag, 23. August 2025

CHF 665.– im Doppelzimmer

CHF 685.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

16/20 Personen

Die J. S. Bach-Stiftung in St. Gallen, vom Unternehmer Konrad Hummler und dem Musiker Rudolf Lutz 1999 gegründet, hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Innerhalb eines Vierteljahrhunderts soll das gesamte Vokalwerk von Johann Sebastian Bach zur Aufführung gebracht werden. Dazu gehören die zweihundert Kantaten, sechs Motetten, Oratorien, Passionen und die bekannte h-moll-Messe. Monat für Monat strömt ein begeistertes Publikum in der Ostschweiz zusammen, wenn der hochkarätige Chor und das Orchester der J. S. Bach-Stiftung anhebt zu einem neuen Konzert.

Die Aufführungen finden meist in Trogen statt und folgen einer einmaligen Praxis: Jede Kantate wird pro Abend zweimal aufgeführt, zwischen den beiden Aufführungen wird ausgehend vom Kantatentext eine Reflexion vorgetragen. Seit 2024 obliegt mir die Kuratierung dieser Reflexionsreihe und es freut mich, dass ich bereits Persönlichkeiten wie die Philosophin Carolin Emcke, die junge Publizistin Nina Kunz oder den Schriftsteller Michael Köhlmeier nach Trogen locken konnte.

Einmalig sind auch die ebenfalls bestens besuchten Einführungen, die der musikalische Leiter Rudolf Lutz meist in Zusammenarbeit mit einem Theologen anbietet. Das Publikum wird mit den musikalischen Finessen der Kantate vertraut gemacht und darf die eine oder andere Passage auch gleich selbst mitsingen. Die Werkeinführungen bieten nicht nur ein tiefgehendes Hörerlebnis, sondern tragen auch zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung und musikalischen Vermittlung von Bachs Werk bei.

Der Streifzug im August bietet die Möglichkeit, einer Kantatenaufführung in Trogen beizuwohnen. Die Reflexion wird an diesem Abend von Eva Weber-Guskar übernommen, Philosophieprofessorin an der Universität Bochum, die Werkeinführung liegt in den Händen von Musiker Rudolf Lutz und mir. Am Freitagnachmittag treffen wir uns ausserdem zu einem philosophischen Vorgespräch zu Philosophie und Musik, am Samstag können Sie den Musiker und Bach-Kenner Rudolf Lutz in kleiner Runde im persönlichen Gespräch kennenlernen.

Legende: Rudolf Lutz Der musikalischen Leiter der Gesamtaufführung von Bachs Vokalwerk, des gigantischen Projekts der J. S. Bach-Stiftung St. Gallen. Sabine Burger

Programm

Tag 1:

13.30 Uhr: Begrüssung und philosophische Einführung und Gespräch mit Barbara Bleisch im Hotel Dom in St. Gallen

14.45 Uhr Kaffee und Kuchen

15 Uhr Check-In und Zimmerbezug

16.41 Uhr: Abfahrt Bahnhof St. Gallen nach Trogen

17.06 Uhr: Ankunft in Trogen

17.30 Uhr: Werkeinführung mit Rudolf Lutz und Barbara Bleisch am Aufführungsort, kleiner Imbiss und Getränke

19 Uhr: Konzert mit Reflexion durch Eva Weber-Guskar

Kantate: BWV 206 «Schleicht, spielende Wellen» Box aufklappen Box zuklappen Kantate zum Geburtstag von August III., für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Trompete I–III, Pauken, Traversflöte I–III, Oboe I+II, Streicher und Basso continuo Sibylla Rubens, Sopran

Sopran Margot Oitzinger, Alt

Alt Georg Poplutz, Tenor

Tenor Matthias Helm, Bass

Bass Chor und Orchester der J. S. Bach-Stiftung

Rudolf Lutz, Leitung

20.26 Uhr: Abfahrt Zug zurück ins Hotel, um 20.53 Uhr zurück in St. Gallen

Individuelles Abendessen

