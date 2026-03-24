«Välkommen»! Unsere diesjährige Schweden-Reise – wiederum ein echtes Unikat – führt auf die Ostseeinsel Gotland und endet in Stockholm. In der auf vierzehn Inseln erbauten Hauptstadt findet jedes Jahr das «Ostseefestival» statt.

Diese Konzertreihe zählt zu den wichtigsten klassischen Konzertreihen in Skandinavien und kann jedes Jahr mit hervorragend besetzten und aussergewöhnlichen Programmen aufwarten. Die Insel Gotland ist ein grandioses Naturparadies, und der Hauptort Visby zählt zu den schönsten mittelalterlichen Städten in Europa. Die ehemalige Hansestadt war einst das Macht- und Handelszentrum schlechthin im Ostseeraum. Von dieser Blütezeit zeugen u. a. die komplett erhaltene Stadtmauer und unzählige Kirchen. Die gotländische Landschaft ist in weiten Teilen von Rauken (Kalksteinsäulen), Wiesen und Wäldern geprägt.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Sonntag, 23. August bis

Sonntag, 30. August 2026

Sonntag, 23. August bis Sonntag, 30. August 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 4’545.– im Doppelzimmer

CHF 5’315.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 4’545.– im Doppelzimmer CHF 5’315.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/22 Personen

14/22 Personen Anmeldeschluss:

31. Mai 2026, danach auf Anfrage

Im Norden der Insel fand der Regisseur Ingmar Bergman seine kreative Heimat und drehte dort mehrere Filme. Als Kulisse für Bergmans populäre Filmversion von Mozarts Oper «Die Zauberflöte» diente ein Nachbau der Bühne des barocken Schlosstheaters in Drottningholm. Im Rahmen einer Führung werden Sie das Theater besuchen und anschliessend den am Mälarsee gelegenen Schlosspark entdecken.

Rolf Grolimund, Musikwissenschaftler, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH, werden diese Reise begleiten und gestalten u. a. zwei auf den Inhalt der Reise abgestimmte «Literatur- und Musikstunden».

Legende: Die Stadtmauer von Visby. Béatrice Zbinden / Cultours

Reiseprogramm

Tag 1

Individuelle Anreise nach Zürich Flughafen.

12.20 Uhr: Direktflug mit Swiss nach Stockholm.

14.45 Uhr: Ankunft. Kurze Fahrt per Car nach Sigtuna. Die hübsche Kleinstadt am Mälarsee war einst Schwedens wichtigstes Handelszentrum sowie politisches und religiöses Machtzentrum.

Weiterfahrt und Zimmerbezug im direkt an der Ostsee gelegenen Hotel.

Tag 2

Kurzer Transfer zum Hafen in Nynäshamn.

11.25 Uhr: Überfahrt per Fähre nach Gotland.

15 Uhr: Ankunft in Visby. Rundgang durch die Altstadt, danach Zimmerbezug im zentral gelegenen Hotel.

Tag 3

Ausflug in den Süden der Insel, wo eine abwechslungsreiche Landschaft mit Nadel- und Laubbäumen, Feldern und Stränden auf Sie wartet.

Am Abend «Musik- und Literaturstunde» im Hotel.

Tag 4

Ganztagesausflug in den Norden der Insel und Besuch des «Ingmar Bergman Center». Geprägt von schroffen Kliffkanten bietet der Norden Gotlands ein unvergleichliches Landschaftserlebnis.

Tag 5

Vormittag frei.

14 Uhr: Fahrt per Fähre nach Nynäshamn.

17.30 Uhr: Ankunft und Weiterfahrt per Car nach Stockholm.

Ca. 19 Uhr: Zimmerbezug im zentral gelegenen Hotel.

Tag 6

«Literatur- und Musikstunde», danach Stadtrundfahrt.

Nachmittag frei.

19 Uhr und 21.30 Uhr: Konzertbesuche in der Berwaldhalle und im Nordischen Museum. Mitwirkende: Schwedisches Kammerorchester und Schwedischer Radiochor. Programm: «Beethovens DNA» sowie ausgewählte Chorwerke.

Tag 7

Ausflug per Privatboot nach Drottningholm.

Führung durch das Theater, danach individueller Rundgang durch den Park.

19 Uhr: Konzertbesuch in der Berwaldhalle.

Programm: u. a. «Kullervo» von J. Sibelius. Mitwirkende: u. a. Schwedisches Radio-Sinfonieorchester.

Tag 8

Vormittag frei.

12.30 Uhr: Transfer zum Flughafen.

15.35 Uhr: Direktflug mit Swiss nach Zürich.

18.05 Uhr: Landung, individuelle Heimreise.

Legende: Die sogenannten Rauken (Kalksteinsäulen) prägen die Küsten Gotlands. Béatrice Zbinden / Cultours

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Direkte Linienflüge in der Economy-Klasse mit Swiss von Zürich nach Stockholm-Arlanda und retour, inkl. aller Taxen und Gebühren

1 Übernachtung/Frühstücksbuffet im Mittelklassehotel «Almåsa Havshotell» in Västerhaninge

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im Mittelklassehotel «Visby Börs» in Visby (Zentrum)

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im Erstklasshotel «Nobis» in Stockholm (Zentrum)

7 Essen (inkl. 0,2 l Hauswein, Wasser, Tee oder Kaffee)

Alle Bus- und Schifffahrten, Eintritte, Führungen und Eintrittskarten gemäss Programm

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Rolf Grolimund und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Teilnahmebedingungen und Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Programmänderungen sind vorbehalten.

Gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) sowie eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich.

Detaillierte Konzertprogramme auf www.cultours.ch.

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