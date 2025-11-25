Legende: Erstmals in Basel: Marco Goeckes «Der Liebhaber». Rahi Rezvani

Inhalt

23. Januar 2026 - «Der Liebhaber» – ein Ballett von eindringlicher Schönheit In Zusammenarbeit mit dem Theater Basel bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Das Angebot im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

Freitag, 23. Januar 2026, 19.30 Uhr

Freitag, 23. Januar 2026, 19.30 Uhr Ort:

Theater Basel, Grosse Bühne

Theater Basel, Grosse Bühne Spezialpreis pro Person:

Karten Kategorie 1: CHF 98.– (statt CHF 130.–)

Karten Kategorie 2: CHF 86.– (statt CHF 115.–)

Karten Kategorie 1: CHF 98.– (statt CHF 130.–) Karten Kategorie 2: CHF 86.– (statt CHF 115.–) Anmeldeschluss:

16. Januar 2026 Kartenbestellung direkt beim Theater Basel Promotionscode: SRF_Liebhaber Eine verbotene Liebe, eine junge Rebellin, ein Mann zwischen Welten – Marco Goecke verwandelt Duras’ berühmte Erzählung in ein Ballett von eindringlicher Schönheit und choreographischer Präzision. Ein Abend voller Sehnsucht zur Musik von Ravel, Debussy und Chopin.

fe/ag