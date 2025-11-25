Das Angebot im Überblick
- Datum, Zeit:
Freitag, 23. Januar 2026, 19.30 Uhr
- Ort:
Theater Basel, Grosse Bühne
- Spezialpreis pro Person:
Karten Kategorie 1: CHF 98.– (statt CHF 130.–)
Karten Kategorie 2: CHF 86.– (statt CHF 115.–)
- Anmeldeschluss:
16. Januar 2026
Kartenbestellung direkt beim Theater Basel Promotionscode: SRF_Liebhaber
Eine verbotene Liebe, eine junge Rebellin, ein Mann zwischen Welten – Marco Goecke verwandelt Duras’ berühmte Erzählung in ein Ballett von eindringlicher Schönheit und choreographischer Präzision. Ein Abend voller Sehnsucht zur Musik von Ravel, Debussy und Chopin.