Eine Silhouette einer mysteriösen jungen Frau mit Hut vor einem blauen Hintergrund.
Legende: Erstmals in Basel: Marco Goeckes «Der Liebhaber». Rahi Rezvani

23. Januar 2026 «Der Liebhaber» – ein Ballett von eindringlicher Schönheit

In Zusammenarbeit mit dem Theater Basel bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

25.11.2025, 15:28

Das Angebot im Überblick

Box aufklappen Box zuklappen
  • Datum, Zeit:
    Freitag, 23. Januar 2026, 19.30 Uhr
  • Ort:
    Theater Basel, Grosse Bühne
  • Spezialpreis pro Person:
    Karten Kategorie 1: CHF 98.– (statt CHF 130.–)
    Karten Kategorie 2: CHF 86.– (statt CHF 115.–)
  • Anmeldeschluss:
    16. Januar 2026

Kartenbestellung direkt beim Theater Basel Promotionscode: SRF_Liebhaber

Eine verbotene Liebe, eine junge Rebellin, ein Mann zwischen Welten – Marco Goecke verwandelt Duras’ berühmte Erzählung in ein Ballett von eindringlicher Schönheit und choreographischer Präzision. Ein Abend voller Sehnsucht zur Musik von Ravel, Debussy und Chopin.

