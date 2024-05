Der Einsiedler Gallus und Abt Otmar sind die Begründer der Mönchsgemeinschaft und des Klosters St. Gallen. Der Stiftsbezirk St. Gallen gehört seit 1983 zum UNESCO-Weltkulturerbe – ein kultureller und spiritueller Ort mit Ausstrahlung in ganz Europa.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Textilhauptstadt

Die Schweiz hört für viele Schweizerinnen und Schweizer in Winterthur auf. Jedenfalls waren sie noch nie in St. Gallen. Es lohnt sich, diese Unterlassung zu korrigieren. Bereits der grosszügige Bahnhof von St. Gallen zeugt von der wirtschaftlichen Bedeutung der Textilhauptstadt bis weit ins 20. Jahrhundert.

Wir schlendern über den «Roten Platz», die erste öffentliche Wohnstube der Schweiz, gestaltet von der Künstlerin Pipilotti Rist und dem Architekten Carlos Martinez.

Der Streifzug im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Mittwoch, 23. Oktober 2024

Mittwoch, 23. Oktober 2024 Pauschalpreis pro Person:

CHF 170.–

CHF 170.– Mindest-/Maximalbeteiligung:

15/20 Personen

Kraftort St. Gallen

Am Fluss Steinach hinter dem Stiftsbezirk liegt die Wiege der Stadt. Hier wird St. Gallen als spiritueller Ort und als Kraftort spürbar. Wir tauchen ein in die Legende von Gallus und dem Bären. Sie berichtet, dass einst ein Bär dem Einsiedler Holz für das Feuer gesammelt und dafür einen Laib Brot erhalten haben soll.

Die Namen von Stadt und Kanton erinnern bis heute an den Einsiedler Gallus. Der alemannische Priester Otmar gründet im 8. Jahrhundert an der Stelle der Einsiedlerzelle das erste Kloster.

Eine spirituelle und kulturelle Entwicklung mit Ausstrahlung in ganz Europa setzt ein. In den Krypten der wuchtigen Kathedrale sind Gallus und Otmar begraben. Wir besichtigen den Dom und steigen in die Gruft des heiligen Otmar hinunter.

Wirtschaftlicher Nutzen des ehemaligen Klosters

St. Gallen vermarktet sein kulturelles Erbe offensiv. Etwa 140 000 Interessierte besuchen jedes Jahr den Stiftsbezirk. An Spitzentagen schlurfen bis zu 1000 Besucherinnen und Besuchern in Filzpantoffeln über den Holzboden in der Stiftsbibliothek.

Eine Studie der Universität St. Gallen beziffert den wirtschaftlichen Nutzen des Klosterbezirks für die Region mit 14 Millionen Franken jährlich. Spirituelle Explosion im frühen Mittelalter. Wir umgehen die grossen Besucherströme und besuchen nach dem Mittagessen unter der kundigen Führung des Historikers und Stiftsarchivars Peter Erhart den Gewölbekeller und das Stiftsarchiv des ehemaligen Klosters.

Wir sehen den berühmten St. Galler Klosterplan im Original und tauchen ein in die bewegte Geschichte des Klosters.

Trouvaille St. Galler Klosterplan

Der St. Galler Klosterplan entsteht um das Jahr 825 auf der Insel Reichenau. Er ist die älteste Architekturzeichnung Europas und zeigt die ideale Siedlung des Mittelalters mit Kirche, Wohngebäuden, Brauerei, Gärten, einer Armenherberge, einem Spital usw. In St. Gallen wurde er nie vollständig realisiert, wird heute jedoch in Messkirch am Bodensee von Idealistinnen und Idealisten mit den Instrumenten der damaligen Zeit originalgetreu nachgebaut.

Dereinst sollen dort alle rund 50 Gebäude des Plans stehen. Wer mag, spaziert anschliessend durch die schmucke Altstadt von St. Gallen mit ihren über 100 Erkern zurück zum Bahnhof.

Legende: SRF-Religionsexperte Norbert Bischofberger zeigt versteckte Winkel und charmante Ecken und Kanten seiner Heimatstadt. SRF

Programm

9.30 Uhr: Treffpunkt im Bahnhofsgebäude St. Gallen vor dem Restaurant Yooji’s Sushi Deli. Besuch «Roter Platz» und Stiftsbezirk mit Gründungsort an der Steinach und Kathedrale St. Gallen

12 Uhr: Mittagessen im Restaurant Hotel Dom

14 Uhr: Führung mit Stiftsarchivar Peter Erhart im Stiftsarchiv und im Gewölbekeller

16.00 Uhr: Spaziergang durch die Altstadt zum Bahnhof

16.30 Uhr: Ende der Veranstaltung

Konzipiert und begleitet wird der Streifzug von SRF-Religionsexperte Norbert Bischofberger.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Mittagessen inkl. Wasser und Kaffee

Eintritt Stiftsarchiv

Führung mit dem Stiftsarchivar Peter Erhart

Begleitung durch Norbert Bischofberger, Religionsredaktor SRF