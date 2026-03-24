Zusammen mit dem SRF Kulturjournalisten Igor Basic nehmen wir Sie mit in die spannende Geschichte Graubündens und des Veltlins. Wir begleiten den Blick eines Radiojournalisten auf Reportage: Wie entsteht eine Sendung für Radio SRF 2 Kultur? Wie erzähle ich eine Geschichte möglichst packend?

Die Bündner Wirren waren Bürgerkrieg und Konfessionskrieg zugleich. Patrizierfamilien verteidigten ihre Interessen im Machtpoker der Grossmächte. Das Veltlin war das wichtigste strategische Untertanenland der Bündner.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Mittwoch, 24. bis

Donnerstag, 25. Juni 2026

Mittwoch, 24. bis Donnerstag, 25. Juni 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 860.– im Doppelzimmer

CHF 940.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 860.– im Doppelzimmer CHF 940.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

12/22 Personen

12/22 Personen Anmeldeschluss:

15. Mai 2026, danach auf Anfrage

In Teilen der «Drei Bünde», besonders in den italienischsprachigen Talschaften Bergell und Poschiavo, entstanden Zentren der Reformation. Als Religionsflüchtlinge kamen Kaufleute und Humanisten aus den italienischen Renaissancestädten Vicenza, Brescia, Venedig und Padua ins Land. Das prägte Geschichte, Architektur, Politik und selbst die Mentalität der Menschen.

Mitten in der grandiosen Kulisse von Alpentälern und schroffen Gipfeln reisen wir auf den Spuren der Geschichte. Wir streifen historische Handelswege und Schmugglerpfade – stets mit offenen Ohren, denn es soll ja klingen!

Für den SRF Kulturclub konzipiert hat diese Reise die Spezialistin für Geschichtsreisen Sibylle Benz, die diese Reise gemeinsam mit Igor Basic, Kulturredaktor bei Radio SRF 2 Kultur, begleiten wird.

Legende: In der malerischen Altstadt von Tirano. Sibylle Benz

Reiseprogramm

Tag 1

Individuelle Anreise.

10.15 Uhr: Treffpunkt im Hotel Stern (ca. 10 Min. Fussweg vom Bahnhof Chur). Begrüssung durch Sibylle Benz und Igor Basic, Kaffee und Gipfeli.

10.30 Uhr: Die zweitägige Reise zu historischen und landschaftlichen Höhepunkten beginnt in Chur mit einem Einleitungsreferat des Reformationshistorikers Prof. Dr. Jan-Andrea Bernhard zur Geschichte der Bündner Wirren.

Um 12 Uhr: kleiner Imbiss.

13 Uhr: Fahrt mit dem Car über den Splügenpass. Unterwegs Kaffeehalt im historischen Gasthaus der Rofflaschlucht. Bei gutem Wetter kann der imposante Wasserfall des Hinterrheins besichtigt werden. Über die Hochebene des Passo di Spluga auf 2114 m. ü. M. erreichen wir Italien.

16 Uhr: Besuch des Palazzo Vertemate Franchi, eines der bedeutendsten Renaissancebauwerke der oberen Lombardei. Danach Weiterfahrt durch das Veltliner Weingebiet bis Tirano. Unterkunft in der historischen Altstadt. Wir geniessen Italianità. Cafés und Bars laden zu einem Cappuccino oder Apéro ein.

20 Uhr: Abendessen in einem Traditionsrestaurant von Tirano.

Tag 2

Führung im historischen Palazzo Salis.

11 Uhr: Abfahrt von Tirano: Durch das enge Tal des Poschiavino und entlang des gleichnamigen Sees erreichen wir Poschiavo. Besichtigung des mit dem Wakker-Preis ausgezeichneten Altstadt- Ensembles, Mittagspause und Privatführung im Museum Palazzo de Bassus-Mengotti und in der Casa Tomé. Ein besonderer Höhepunkt ist der Besuch der Ausstellung zur Emigrationsgeschichte der Zuckerbäcker.

16 Uhr: Fahrt zum Berninapass. Zvierihalt auf 2235 m ü. M. Über die Engadiner Hochebene und den Julierpass Rückfahrt nach Chur.

Ankunft am Bahnhof Chur um circa 19 Uhr.

Individuelle Rückreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reisebus ab Chur für zwei Tage

1 Übernachtung mit Frühstücksbuffet im 4*-Hotel Curt di Clement, Tirano

Mittagsimbiss, Kaffeehalt, reichhaltiges Abendessen (inkl. Tafelwasser), Zvieri

Referate, Eintritte und Führungen

Reiseleitung Sibylle Benz, Spezialistin für Geschichtsreisen

Begleitung Igor Basic, Kulturjournalist Radio SRF 2 Kultur

Teilnahmebedingungen und Hinweise

Es gelten die Bedingungen des Reiseveranstalters griechenlanderleben Benz Huebner bilden+vermitteln GmbH, www.griechenland-erleben.ch.

Programmänderungen sind vorbehalten.

Gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) erforderlich.

Auskünfte: Tel. 079 672 58 75, mail@griechenland-erleben.ch

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