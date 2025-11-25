In Zusammenarbeit mit den Festival Strings Lucerne bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

Das Angebot im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

Donnerstag, 26. Februar 2026, 19.30 Uhr

Donnerstag, 26. Februar 2026, 19.30 Uhr Ort:

KKL Luzern

KKL Luzern Spezialpreis pro Person:

Karten Kategorie 1: CHF 93.75 (statt CHF 125.–)

Karten Kategorie 2: CHF 75.– (statt CHF 100.–)

Karten Kategorie 1: CHF 93.75 (statt CHF 125.–) Karten Kategorie 2: CHF 75.– (statt CHF 100.–) Anmeldeschluss:

19. Februar 2026

Inmo Yang hat den renommierten Sibelius-Wettbewerb gewonnen, war der Sieger des Premio Paganini und wird als kommender Superstar gehandelt. Aktuell erobert er mit Virtuosität und Verve die europäischen Konzerthäuser im Sturm. In Luzern wagt er sich an eine der grössten Herausforderungen der Geigerwelt!