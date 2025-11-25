 Zum Inhalt springen

Ein asiatischer junger Mann im schwarzen Pulli schaut verträumt in die Kamera.
Legende: Der Geiger Inmo Yang. Sangwooklee

26. Februar 2026 «Geigenolymp: Inmo Yang spielt Paganini» im KKL in Luzern

In Zusammenarbeit mit den Festival Strings Lucerne bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

25.11.2025, 15:22

  • Datum, Zeit:
    Donnerstag, 26. Februar 2026, 19.30 Uhr
  • Ort:
    KKL Luzern
  • Spezialpreis pro Person:
    Karten Kategorie 1: CHF 93.75 (statt CHF 125.–)
    Karten Kategorie 2: CHF 75.– (statt CHF 100.–)
  • Anmeldeschluss:
    19. Februar 2026

Inmo Yang hat den renommierten Sibelius-Wettbewerb gewonnen, war der Sieger des Premio Paganini und wird als kommender Superstar gehandelt. Aktuell erobert er mit Virtuosität und Verve die europäischen Konzerthäuser im Sturm. In Luzern wagt er sich an eine der grössten Herausforderungen der Geigerwelt!

