Das Angebot im Überblick
- Datum, Zeit:
Donnerstag, 26. Februar 2026, 19.30 Uhr
- Ort:
KKL Luzern
- Spezialpreis pro Person:
Karten Kategorie 1: CHF 93.75 (statt CHF 125.–)
Karten Kategorie 2: CHF 75.– (statt CHF 100.–)
- Anmeldeschluss:
19. Februar 2026
Inmo Yang hat den renommierten Sibelius-Wettbewerb gewonnen, war der Sieger des Premio Paganini und wird als kommender Superstar gehandelt. Aktuell erobert er mit Virtuosität und Verve die europäischen Konzerthäuser im Sturm. In Luzern wagt er sich an eine der grössten Herausforderungen der Geigerwelt!