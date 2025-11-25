 Zum Inhalt springen

Dutzend Männer in schwarzen Anzügen mit bunten einfarbigen Krawatten und ein Dutzend Frauen im bunten einfarbigen Kleid.
Legende: Die Zürcher Sing-Akademie singt die Johannespassion. ZVG

26. März 2026 Mit der Zürcher Sing-Akademie die Passionsgeschichte erleben

In Zusammenarbeit mit der Zürcher Sing-Akademie bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

25.11.2025, 15:32

Das Angebot im Überblick

Box aufklappen Box zuklappen
  • Datum, Zeit:
    Donnerstag, 26. März 2026, 19.30 Uhr
  • Ort:
    Französische Kirche Bern
  • Spezialpreis pro Person:
    Karten Kategorie 1: CHF 63.– (statt CHF 85.–)
    Karten Kategorie 2: CHF 48.– (statt CHF 65.–)
  • Anmeldeschluss:
    19. März 2026

«Johannespassion von J. S. Bach»
Die Passionsgeschichte erleben: Bach gelingt es wie keinem anderen, Harmonik, Rhythmus und Instrumentierung zur dramatischen Erzählung der biblischen Ereignisse einzusetzen. Seine Choräle, Arien und Rezitative gehören zum Schönsten und Berührendesten, was die Musikgeschichte hervorgebracht hat.

