In Zusammenarbeit mit der Zürcher Sing-Akademie bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

Das Angebot im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

Donnerstag, 26. März 2026, 19.30 Uhr

Donnerstag, 26. März 2026, 19.30 Uhr Ort:

Französische Kirche Bern

Französische Kirche Bern Spezialpreis pro Person:

Karten Kategorie 1: CHF 63.– (statt CHF 85.–)

Karten Kategorie 2: CHF 48.– (statt CHF 65.–)

Karten Kategorie 1: CHF 63.– (statt CHF 85.–) Karten Kategorie 2: CHF 48.– (statt CHF 65.–) Anmeldeschluss:

19. März 2026

«Johannespassion von J. S. Bach»

Die Passionsgeschichte erleben: Bach gelingt es wie keinem anderen, Harmonik, Rhythmus und Instrumentierung zur dramatischen Erzählung der biblischen Ereignisse einzusetzen. Seine Choräle, Arien und Rezitative gehören zum Schönsten und Berührendesten, was die Musikgeschichte hervorgebracht hat.