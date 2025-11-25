Das Angebot im Überblick
- Datum, Zeit:
Donnerstag, 26. März 2026, 19.30 Uhr
- Ort:
Französische Kirche Bern
- Spezialpreis pro Person:
Karten Kategorie 1: CHF 63.– (statt CHF 85.–)
Karten Kategorie 2: CHF 48.– (statt CHF 65.–)
- Anmeldeschluss:
19. März 2026
«Johannespassion von J. S. Bach»
Die Passionsgeschichte erleben: Bach gelingt es wie keinem anderen, Harmonik, Rhythmus und Instrumentierung zur dramatischen Erzählung der biblischen Ereignisse einzusetzen. Seine Choräle, Arien und Rezitative gehören zum Schönsten und Berührendesten, was die Musikgeschichte hervorgebracht hat.