Bergamo – die Geburtsstadt des Komponisten Gaetano Donizetti – ist eine wunderschöne und ungemein faszinierende Stadt mit zwei komplett unterschiedlichen Gesichtern.

In der Ebene erstreckt sich die Unterstadt «Città Bassa», wo sich auch das frisch renovierte Opernhaus «Teatro Donizetti» befindet. Auf einem Hügel über der Unterstadt erhebt sich die weitgehend verkehrsfreie Altstadt «Città Alta», in der es fast fast scheint, als wäre die Zeit stehengeblieben.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Freitag, 27. bis

Montag, 30. November 2026

Freitag, 27. bis Montag, 30. November 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 1‘840.– im Doppelzimmer

CHF 1‘980.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 1‘840.– im Doppelzimmer CHF 1‘980.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/20 Personen

14/20 Personen Anmeldeschluss:

31. Juli 2026, danach auf Anfrage

Das «Donizetti Opera Festival» hat sich zu einem der wichtigsten Klassikfestivals in Italien entwickelt und widmet sich primär der Aufführung von Werken des am 29. November 1797 geborenen Sohnes der Stadt. Als Donizetti im Jahre 1848 in seiner Geburtsstadt starb, hinterliess er der Musikwelt ein aussergewöhnlich umfangreiches Oeuvre.

In diesem Jahr stehen mit «Le convenienze ed inconvenienze teatrali» sowie «L’esule di Roma» erneut zwei echte «Opernraritäten» auf dem Spielplan. Ein Ausflug nach San Pellegrino Terme und ein Besuch im renommierten Kunstmuseum «Accademia Carrara» runden das Reiseprogramm ab.

Diese Reise wird begleitet von der Musikwissenschaftlerin Gabriela Kaegi, die Sie mit den beiden zur Aufführung gelangenden Werken vertraut macht, sowie von Béatrice Zbinden, Cultours GmbH.

Legende: Das Teatro Donizetti Bergamo. Béatrice Zbinden / Cultours GmbH

Reiseprogramm

Tag 1

Individuelle Anreise nach Lugano.

12.30 Uhr: Fahrt per Car von Lugano (Bahnhof) nach Bergamo.

Ca. 14.30 Uhr: Ankunft und geführter Rundgang durch die Oberstadt.

Ca. 18 Uhr: Zimmerbezug im guten 4*-Mittelklassehotel «Excelsior San Marco».

Das Hotel befindet sich in der Unterstadt, die Gehdistanz zum «Teatro Donizetti» beträgt ca. 10 Minuten.

Ca. 19.30 Uhr: Abendessen.

Tag 2

Geführter Rundgang durch die Unterstadt und Besuch im Kunstmuseum «Accademia Carrara».

Mittagessen und Operneinführung durch Gabriela Kaegi.

20 Uhr: Besuch der Oper «Le convenienze ed inconvenienze teatrali» im «Teatro Donizetti».

Mitwirkende: u.a. Alberto Zanardi (Dirigent), Silvia Paoli (Regie), Elene Gvritishvili (Daria). Orchestra Donizetti Opera, Coro dell’ Accademia Teatro alla Scala. Neue Produktion der Fondazione Teatro Donizetti.

Tag 3

Vormittag zur freien Verfügung.

13 Uhr: leichtes Mittagessen und Operneinführung durch Gabriela Kaegi.

15.30 Uhr: Besuch der Oper «L’esule di Roma» im «Teatro Donizetti».

Mitwirkende: u.a. Antonino Fogliani (Dirigent), Katharina Thoma (Regie), Luca Pisaroni (Muca), Orchestra Donizetti Opera, Coro dell’ Accademia Teatro alla Scala. Neue Produktion der Fondazione Teatro Donizetti. Abendessen nach der Aufführung.

Tag 4

10 Uhr: Ausflug ins Val Brembana und Rundgang durch San Pellegrino Terme. Dank der im 19. Jahrhundert errichteten Thermalbäder verwandelte sich das kleine Dorf in einen renommierten Ferienort für die internationale Bourgeoisie. Prächtige Jugendstilbauten zeugen noch heute von dieser glanzvollen Epoche.

Mittagessen, danach Rückreise per Car.

Ca. 17 Uhr: Ankunft in Lugano (Bahnhof), individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Fahrt per Car ab Lugano (Bahnhof) nach Bergamo und von Bergamo nach Lugano (Bahnhof)

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 4*-Hotel «Excelsior San Marco» in Bergamo (Unterstadt)

5 Essen inkl. Getränke sowie alle Eintritte und Führungen (gemäss Programm)

Eintrittskarten (1. Kategorie) für die beiden im Programm erwähnten Opernaufführungen

48h-Ticket für den ÖV in der Innenstadt

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Gabriela Kaegi, Musikwissenschaftlerin, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Teilnahmebedingungen und Hinweise

Teilnahmebedingungen Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH, www.cultours.ch.

Programmänderungen vorbehalten.

Gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) sowie eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich

Auskünfte: 033 251 36 66, mail@cultours.ch

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