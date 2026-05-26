Als «the friendliest festival» wird das Wexford Opera Festival dank der warmen irischen Gastfreundschaft und der intimen Atmosphäre bezeichnet.

«Wir spielen nicht, was die Leute mögen, sondern das, was sie vielleicht mögen könnten», so das Motto des aufgrund seiner Innovativität weltweit anerkannten Opernfestivals an der Südküste der Grünen Insel. Mit viel Engagement und grossem Fachwissen setzt man sich hier seit 1951 für wenig bekannte Werke ein, von denen viele inzwischen zum gängigen Repertoire zählen.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Dienstag, 27. Oktober bis

Sonntag, 1. November 2026

Dienstag, 27. Oktober bis Sonntag, 1. November 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 3’740.– im Doppelzimmer

CHF 4’280.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 3’740.– im Doppelzimmer CHF 4’280.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/18 Personen

14/18 Personen Anmeldeschluss:

20. Juni 2026, danach auf Anfrage

Hinter viktorianischen Fassaden wurde hier (und nicht in der Hauptstadt) im Jahr 2008 die prächtige «National Opera of Ireland» eröffnet. Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums steht in diesem Jahr eine besonders erlesene Trilogie auf dem Programm: mit Prokofievs «The Gambler» eine Oper «für den Kopf», mit «Iris» von Pietro Mascagni eine Oper «für das Herz» und mit Rossinis «L’equivoco stravagante» eine Oper «für den Spass». Die rund zweistündige Fahrt von Dublin an die Südküste führt durch eine der eindrucksvollsten Naturlandschaften Irlands, den Wicklow National Park.

Den Charme der Hauptstadt ergibt sich aus der gelungenen Mischung aus Grossstadtflair und Übersichtlichkeit. Im Rahmen zweier Führungen werden Sie die «UNESCO-Literaturstadt» erkunden und das eindrückliche Auswanderermuseum besuchen.

Begleitet wird diese Reise von Patricia Moreno, Musikredaktorin und Moderatorin bei Radio SRF 2 Kultur, die Sie mit den zur Aufführung gelangenden Werken vertraut macht, sowie von Béatrice Zbinden, Cultours GmbH, die diese Reise für den SRF Kulturclub konzipiert hat.

Legende: Sally Gap im Wicklow National Park. Courtesy Failte Ireland

Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Zürich Flughafen.

11 Uhr: Direktflug mit Aer Lingus von Zürich nach Dublin.

12.25 Uhr: (Lokalzeit) Landung in Dublin. Spätes Mittagessen, danach Transfer ins Stadtzentrum und Stadtrundfahrt (Teil 1).

Ca. 18 Uhr: Zimmerbezug im Hotel. Das moderne Erstklasshotel befindet sich direkt am Stadtpark St. Stephen‘s Green. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten sind bequem zu Fuss erreichbar.

Tag 2:

Fortsetzung der Stadtbesichtigung und Besuch des Trinity College. Am Nachmittag Besuch des Auswanderermuseums «EPIC – The Irish Emigration Museum».

20 Uhr: Konzertbesuch in der National Concert Hall.

Programm: «Somewhere Down the Road» mit dem englischen Songwriter Ralph McTell.

Tag 3:

10 Uhr: Fahrt durch den Wicklow National Park nach Wexford. «En route» Besuch der imposanten Klosteranlage Glendalough.

Ca. 16.30 Uhr: Ankunft in Wexford und Zimmerbezug im zentral und unweit des Opernhauses befindlichen Hotel.

19.30 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «L’equivoco stravagante» von Gioachino Rossini. Mitwirkende: u. a. Riccardo Bisatti (Dirigent), Max Hoehn (Regie).

Tag 4:

Halbtagesausflug ins mittelalterliche Städtchen Kilkenny.

19.30 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «The Gambler» von Sergei Prokofiev. Mitwirkende: u. a. Valentin Uryupin (Dirigent), Ivan Popovsky (Regie).

Tag 5:

Halbtagesausflug nach Waterford, der ältesten Stadt des Landes.

17 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «Iris» von Pietro Mascagni.

Mitwirkende: u. a. Francesco Cilluffo (Dirigent), Rosetta Cucchi (Regie).

Tag 6:

11 Uhr: Transfer zum Flughafen Dublin.

16.15 Uhr: Direktflug mit Aer Lingus nach Zürich.

19.30 Uhr Landung in Zürich.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Direkte Linienflüge in der Economy-Klasse mit Aer Lingus von Zürich nach Dublin und retour

Assistenz an den Flughäfen in Zürich und Dublin vor der Abreise

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im guten Mittelklassehotel «Whites» in Wexford (Zentrum)

2 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im Erstklasshotel «The Fitzwilliam» in Dublin (Zentrum)

Eintrittskarten für die Opernbesuche in Wexford sowie für den Konzertbesuch in Dublin

Alle Transfers, Eintritte, Führungen (gemäss Programm)

4 Mahlzeiten inkl. Getränke (Hauswein, Wasser, Espresso oder Tee)

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Patricia Moreno, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Teilnahmebedingungen und Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH, www.cultours.ch.

Programmänderungen vorbehalten.

Gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) sowie eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich.

Auskünfte: Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch

Anmeldung:

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