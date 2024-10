29. November 2024 - «Lyrikpassage» live vor Publikum aus Basel

In der «Lyrikpassage» auf Radio SRF 2 Kultur gehen die dichterische und die musikalische Klangkunst eine neue Einheit ein. Seien Sie im SRF Studio in Basel live dabei – in der nächsten Ausgabe mit der österreichischen Autorin Tara C. Meister und dem Schweizer Multi-Instrumentalisten Michael Bucher.