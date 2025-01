Blick vom Creux du Van in Richtung Neuenburg.

Entdeckungsreise nach La Chaux-de-Fonds und in den Jura vaudois

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Donnerstag, 3. April bis Samstag, 5. April 2025

Donnerstag, 3. April bis Samstag, 5. April 2025 Pauschalpreis pro Person:

CHF 1’665.– im Doppelzimmer

CHF 1’790.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 1’665.– im Doppelzimmer CHF 1’790.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/22 Personen

14/22 Personen Anmeldeschluss:

20. Februar 2025, danach auf Anfrage

«À la recherche du génie humain»

Verwurzelt in zwei Kulturen, lebte und arbeitete Albert Anker in Paris und in seinem Geburtsort Ins. Das neu geschaffene «Centre Albert Anker» wurde mit der Restaurierung des ehemaligen Wohnhauses im April 2024 komplettiert.

Sein 25. Jubiläumsjahr eröffnet das «Centre Dürrenmatt» oberhalb von Neuchâtel mit einer Ausstellung, die eine bisher wenig beachtete Facette im Werk Friedrich Dürrenmatts beleuchtet: die Musik.

Aufgrund seiner aussergewöhnlichen Akustik erfreut sich der Konzertsaal in La Chaux-de-Fonds grösster Beliebtheit bei Musikerinnen und Musikern von Weltrang und wird deshalb oft und gerne für Einspielungen genutzt. Sie erleben in diesem in den 1950er- Jahren erbauten Saal ein Konzert mit dem Quatuor Arod und dem französischen Starpianisten Alexandre Tharaud.

In La Chaux-de- Fonds errichtete der berühmteste Sohn der Stadt, Charles-Edouard Jeanneret, besser bekannt als Le Corbusier, seine ersten architektonischen Werke. 2009 wurde die Stadt gemeinsam mit ihrem Nachbarort Le Locle zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

Durch das Val de Travers führt die Reise nach Sainte-Croix, dem ehemaligen Weltzentrum der Musikdosenfabrikation und der Musikautomaten. Heute wird das klingende Kunsthandwerk im 2024 eröffneten Museum «MuMAPS» präsentiert.

Benjamin Herzog, Musikredaktor Radio SRF 2 Kultur, wird diese Reise begleiten.

Legende: Das Maison Blanche in La Chaux-de-Fonds 1912 war dies der erste eigenständig realisierte Bau des jungen Le Corbusiers: eine Villa für seine Eltern. Cultours / Béatrice Zbinden

Das Reiseprogramm:



Tag 1:

Individuelle Anreise nach Bern.

10.15 Uhr Fahrt per Car nach Ins.

11 Uhr Führung durch das «Centre Albert Anker».

Ca. 13 Uhr Mittagssnack, danach Führung durch die Dauerausstellung sowie die aktuelle Ausstellung «Lotti & Friedrich Dürrenmatt – Musik» im «Centre Dürrenmatt».

Ca. 17 Uhr Fahrt nach La-Chauxde- Fonds und Zimmerbezug im oberhalb der Stadt gelegenen 4*-Hotel «Grand Hôtel les Endroits».

Tag 2:

Stadtbesichtigung «Auf den Spuren des jungen Le Corbusier».

Freizeit für ein individuelles Mittagessen sowie für einen individuellen Besuch im Uhren- oder im Kunstmuseum.

Apéro riche und um 19.30 Uhr Konzertbesuch im «Salle de musique» in La- Chaux-de-Fonds.

Programm: F. Mendelssohn: Streichquartett in D-Dur, op. 44; B. Bartók: Streichquartett Nr. 6, Sz. 114; G. Fauré: Klavierquintett Nr. 1 in D-moll, op. 89. Mitwirkende: Quatuor Arod, A. Tharaud (Klavier).

Tag 3:

Führung «Geschichte und Stadtplanung » in Le Locle.

Fahrt durch das Val de Travers nach Sainte-Croix.

Ca. 13 Uhr Mittagessen, danach Besuch im Museum «MuMAPS».

Ca. 18.30 Uhr Ankunft in Bern, individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reise per Komfortcar ab/bis Bern (Kunstmuseum beim Bahnhof)

2 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 4*-Hotel «Grand Hôtel les Endroits» in La Chaux-de-Fonds

Alle Eintritte und Führungen (gemäss Programm) sowie Eintrittskarte (Kat. 1) für den Konzertbesuch

3 Essen (inkl. 0,2 l Hauswein, Wasser, Kaffee oder Tee), 1 Apéro riche

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Benjamin Herzog, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- & Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Voraussetzung für eine Reiseteilnahme ist eine Mitgliedschaft im SRF Kulturclub.

Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere verfügen.

Die Reise zum jeweiligen Ausgangs- bzw. Endpunkt erfolgt individuell und auf eigene Kosten.

Programm-, Spielplan-, Flugplan- und Besetzungsänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Da die meisten Besichtigungen zu Fuss erfolgen, sind – auch im Interesse aller Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition sowie Gehfähigkeit zwingend erforderlich.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch.

