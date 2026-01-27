So manch einem Reisenden ist Lyon vor allem als «Zwischenstopp» auf dem Weg in südliche Gefilde bekannt. Das ist schade, denn die «Hauptstadt des guten Geschmacks» ist dank ihrer städtebaulichen Juwelen und ihrer schönen Lage zwischen Rhone und Saône ein lohnendes Reiseziel.

Das Stadtbild ist nicht nur von seinem römischen und mittelalterlichen Erbe geprägt, sondern auch von spektakulären Bauten aus neuerer Zeit. Dazu zählen das von dem französischen Stararchitekten Jean Nouvel konzipierte Opernhaus sowie das am Zusammenfluss von Rhône und Saône gelegene Wissenschaftsmuseum «Musée des Confluences ».

Im Auditorium de Lyon steht mit der konzertanten Aufführung von «Scylla et Glaucus » eine echte Rarität auf dem Programm. Schöpfer dieser französischen Barockoper ist der 1697 in Lyon geborene Komponist und Violinvirtuose Jean-Marie Leclair.

Vierzig Jahre nach der einzigen Wiederaufnahme in neuerer Zeit wird dieses Werk des Spätbarocks in der Geburtsstadt des Komponisten durch die renommierte französische Dirigentin Emmanuelle Haïm und ihr auf Alte Musik spezialisiertes Ensemble Le Concert d’Astrée wieder zur Aufführung gelangen.

Gabriela Kaegi, Musikwissenschaftlerin, wird diese Reise begleiten und Sie mit dem französischen Musikschaffen sowie dem zur Aufführung gelangenden Werk vertraut machen.

Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Genf.

13.29 Uhr: direkte Reise per Bahn von Genf nach Lyon.

15.22 Uhr: Ankunft in Lyon.

Stadtrundfahrt, danach Zimmerbezug im zentral gelegenen Hotel.

Einführung in die französische Musikgeschichte und gemeinsames Abendessen in der Nähe des Hotels.

Legende: UNESCO-Weltkulturerbe: die Altstadt von Lyon. Pixabay

Tag 2:

Am Vormittag geführter Rundgang durch das «Vieux Lyon», die historische Innenstadt. Individuelles Mittagessen in der Altstadt.

Am Nachmittag Führung durch das Opernhaus (Bestätigung seitens des Opernhauses vorbehalten).

Am Abend «Apéro riche» in der Markthalle «Les Halles Paul Bocuse» in unmittelbarer Nähe des Auditoriums.

20 Uhr: Konzertbesuch im Auditorium de Lyon Box aufklappen Box zuklappen Programm:

konzertante Aufführung von «Scylla et Glaucus» («tragédie en musique») von Jean-Marie Leclair.

konzertante Aufführung von «Scylla et Glaucus» («tragédie en musique») von Jean-Marie Leclair. Mitwirkende:

Le Concert d’Astrée (Orchester),

Emmanuelle Haïm (musikalische Leitung),

Elsa Benoît (Scylla),

Chiara Skerath (Circé),

Antony Gregory (Glaucus).

Tag 3:

Am Morgen Architekturführung durch das neue Stadtquartier «Confluence».

Im Anschluss individueller Besuch des «Musée des Confluences».

Leichtes Mittagessen im Museumsrestaurant, danach Transfer zum Bahnhof.

14.38 Uhr: Fahrt per Bahn nach Genf.

17.16 Uhr: Ankunft in Genf, individuelle Heimreise.

Legende: Das «Musée des Confluences». Pixabay

Eingeschlossene Leistungen: Box aufklappen Box zuklappen Reise per Bahn (Einheitsklasse TER) von Genf nach Lyon und retour, inkl. Reservierung

2 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im guten Mittelklassehotel «Globe et Cecil» in Lyon (Zentrum)

Alle Transfers, Eintritte und Führungen (gemäss Programm)

2 Essen (inkl. 0,2 l Hauswein, Wasser, Kaffee oder Tee), 1 Apéro riche

Eintrittskarte (Kat. 1) für den im Programm erwähnten Konzertbesuch

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Gabriela Kaegi, Musikwissenschaftlerin und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Programm-, Spielplan-, Fahrplan- und Besetzungsänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Die An- und Abreise an den Ausgangs- bzw. Endpunkt einer Reise erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch.

Teilnahmebedingungen Box aufklappen Box zuklappen Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Die Führungen und Rundgänge finden gemäss Programm zu Fuss statt, deshalb ist – auch im Interesse aller Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich, Einzelheiten in Ziffer 4 der «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen.

