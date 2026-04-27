Benannt nach dem grössten Sohn der Stadt, Ludwig van Beethoven, ist die am Bonner Rheinufer gelegene Beethovenhalle ein Kulturdenkmal ersten Ranges und zählt zu den Architekturjuwelen der jungen Bundesrepublik.

Nach einer langen Renovierungszeit wird das «Beethovenfest» in diesem Jahr sein «altes neues» Domizil wieder vollständig in Besitz nehmen können. Die Gastorchester des diesjährigen Festivals gehören zu den renommiertesten Klangkörpern Europas und werden die ausgezeichnete Akustik der Halle eindrucksvoll zum Klingen bringen.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Mittwoch, 30. September bis

Sonntag, 4. Oktober 2026

Mittwoch, 30. September bis Sonntag, 4. Oktober 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 2’590.– im Doppelzimmer

CHF 2‘790.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 2’590.– im Doppelzimmer CHF 2‘790.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/22 Personen

14/22 Personen Anmeldeschluss:

20. Mai 2026, danach auf Anfrage

Auf dem Programm stehen mit dem «Deutschen Requiem» von Johannes Brahms und der 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven zwei ausgesprochen symbolträchtige Werke. Auch die 1986 eröffnete Kölner Philharmonie ist ein architektonisch bemerkenswerter Konzertsaal mit exzellenter Akustik. Neben dem Violinkonzert von Edward Elgar erwartet Sie hier ebenfalls eine Aufführung von Beethovens Fünfter.

Dies nehmen wir zum Anlass, mit Ihnen gemeinsam eine «Reise-Diskothek» abzuhalten. Besuche in den Kunstmuseen von Mannheim und Bonn, im Museum Ludwig in Köln sowie ein Rundgang durch die faszinierende Dauerausstellung im «Haus der Geschichte» in Bonn runden das Reiseprogramm ab.

Begleitet wird diese Reise von Moritz Weber, Musikredaktor Radio SRF 2 Kultur sowie Béatrice Zbinden, Cultours GmbH, die diese Reise für den SRF Kulturclub konzipiert hat.

Legende: Die neue Beethovenhalle in Bonn. Sascha Engs / Bundesstadt Bonn

Reiseprogramm

Tag 1

Individuelle Anreise nach Basel SBB.

10.16 Uhr: direkte Reise per Bahn nach Mannheim.

12.22 Uhr: Ankunft in Mannheim. Leichtes Mittagessen, danach Führung durch die Dauerausstellung in der Kunsthalle.

Ca. 15 Uhr: Weiterreise per Car nach Bonn.

Ca. 18 Uhr: Ankunft, Zimmerbezug im zentral gelegenen Hotel und Abendessen.

Tag 2

Geführter Rundgang durch die Innenstadt. Mittagessen, danach Führung durch das Geburtshaus von Beethoven.

19.30 Uhr: Konzertbesuch in der Beethovenhalle.

Programm: Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67 und weitere Werke. Mitwirkende: Ensemble Resonanz, Riccardo Minasi (Dirigent).

Tag 3

9 Uhr: «Reise-Diskothek» mit Moritz Weber zum Thema «Beethovens Fünfte».

14 Uhr: Fahrt per Car nach Köln.

Ca. 15 Uhr: kurze Stadtrundfahrt.

16.30 Uhr: Führung durch die Ausstellung «Zweimal Deutschland» im Museum Ludwig.

Ca. 18 Uhr: Abendessen, im Anschluss Konzertbesuch in der Philharmonie.

Programm: Edward Elgar: Konzert für Violine und Orchester h-Moll op. 61; Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67. Mitwirkende: Daniel Hope (Violine), Gstaad Festival Orchestra, Jaap van Zweden (Dirigent).

Tag 4

Individueller Rundgang durch das «Haus der Geschichte».

14 Uhr: Führung durch das Kunstmuseum.

18 Uhr: Apéro und Konzerteinführung.

19.30 Uhr: Konzertbesuch in der Beethovenhalle.

Programm: Lili Boulanger: Psalm 24 «La terre appartient à l‘Éternel»; Johannes Brahms: «Ein deutsches Requiem». Mitwirkende: u. a. BBC Symphony Orchestra, Anja Bihlmaier (Dirigentin).

Tag 5

9.15 Uhr: Transfer nach Köln Hbf.

10.54 Uhr: direkte Reise per Bahn von Köln nach Basel SBB.

14.48 Uhr: Ankunft, individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reise per Bahn in der 1. Klasse von Basel SBB nach Mannheim Hbf und von Köln Hbf nach Basel SBB

Alle Fahrten (gemäss Programm) per Car innerhalb von Deutschland

4 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 4*-Hotel «Dorint» in Bonn (Zentrum)

4 Mahlzeiten (inkl. Getränke), 1 Apéro

Alle Eintrittskarten (Bonn: Kat. 1, Köln: Kat. 2), Veranstaltungen und Führungen (gemäss Programm)

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Moritz Weber, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Teilnahmebedingungen und Hinweise

Teilnahmebedingungen Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH, www.cultours.ch.

Programmänderungen vorbehalten.

Gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) sowie eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich

Auskünfte: 033 251 36 66, mail@cultours.ch

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