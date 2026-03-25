Im Zentrum des Leseseminars stehen die Bücher «Hoppe» von Felicitas Hoppe und «Märchen meines Lebens» von Hans Christian Andersen

Im Zentrum des Leseseminars stehen die Bücher «Hoppe» von Felicitas Hoppe und «Märchen meines Lebens» von Hans Christian Andersen

In ihrem Roman «Hoppe» entwirft die Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe eine ebenso ironische wie poetische Selbstschöpfung. Es handelt sich um eine «Traumbiographie», in der die Schriftstellerin von «einer anderen Hoppe» erzählt und biographische Fakten mit erfundenen Episoden verschränkt. Wir sprechen im Leseseminar über Identität und Autorschaft, über Hoppes Spiel mit Fakten, die Magie der Fiktion und über die Frage, wie Hoppes eigenwillige Poetik in Zeiten der Autofiktion gelesen werden kann.

Auch der Klassiker «Märchen eines Lebens» von Hans Christian Andersen ist ein autofiktionales Spiel mit der eigenen Biographie und lässt sich als Spiegel zu Hoppes Erzählverfahren lesen. Auszüge aus der gekürzten Ausgabe, die 2004 im Insel Verlag erschienen ist, werden vor Ort verteilt und als Echoraum zu Hoppes Text besprochen. Denn beide Texte erzählen das eigene Leben als poetisch stilisierte, zwischen Wahrheit und Erfindung oszillierende Künstlerbiographie, in der Realität märchenhaft umgeschrieben und selbstinszenatorisch gedeutet wird.

Felicitas Hoppe nimmt an zwei Leserunden teil. Zusätzlich findet eine öffentliche Lesung mit anschliessendem Gespräch statt.

SRF Kulturclub Leseseminar mit Felicitas Hoppe Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

Mittwoch, 30. September bis Samstag, 3. Oktober 2026

Mittwoch, 30. September bis Samstag, 3. Oktober 2026 Ort:

Hotel Waldhaus Sils Maria

Hotel Waldhaus Sils Maria Seminarleitung:

Nicola Steiner

Nicola Steiner Gast:

Felicitas Hoppe

Felicitas Hoppe Lektüre:

«Hoppe» von Felicitas Hoppe und «Märchen meines Lebens» von Hans Christian Andersen

«Hoppe» von Felicitas Hoppe und «Märchen meines Lebens» von Hans Christian Andersen Kosten pro Person:

CHF 1’700.– im Einzelzimmer

CHF 1’670.– im Doppelzimmer Aufpreis für Deluxe-Zimmer: CHF 50.– pro Person und Tag

Detailprogramm des Leseseminar:

Legende: Felicitas Hoppe Die Autorin ist Trägerin des Georg-Büchner-Preises 2012. Ekko von Schwichow