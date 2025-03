In Zusammenarbeit mit dem Lucerne Festival bietet Ihnen der SRF Kulturclub vergünstigte Karten an.

«Kowalski, Levit, Summer & Gonzales» am Lucerne Festival

«Songs with Words – Kowalski, Levit, Summer & Gonzales» Box aufklappen Box zuklappen Datum, Zeit:

Samstag, 31. Mai 2025, 20 Uhr

KKL Luzern

Karten Kategorie 1: CHF 96.– (statt CHF 120.–)

Karten Kategorie 2: CHF 80.– (statt CHF 100.–)

24. Mai 2025

«Songs with Words»: Die Premiere von Malakoff Kowalskis neuem Album im Rahmen von Igor Levits Klavier-Fest! Zwischen Pop, Jazz & Klassik verwandelt Kowalski Ginsberg-Gedichte in Songs – eine Mischung aus Tom Waits & Bowie, Bill Evans & Weill. Am Klavier: Igor Levit, Chilly Gonzales & Johanna Summer.

