Neue Architektur wie beispielsweise die spektakuläre «Fondation Louis Vuitton» von Frank Gehry und die von Jean Nouvel entworfene «Philharmonie de Paris» werden Sie im Rahmen einer ausführlichen Stadtrundfahrt sowie eines Konzertbesuchs ebenfalls zu sehen bekommen.

Wenn Wände sprechen könnten… Dann hätten sie im legendären Théâtre des Champs-Élysées, das 1913 eröffnet wurde, besonders viel zu berichten. In dem Opernhaus nahm unter anderem die Ballettmoderne mit skandalumwitterten Aufführungen ihren Anfang.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Freitag, 4. bis Montag, 7. Dezember 2026

Freitag, 4. bis Montag, 7. Dezember 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 2‘830.– im Doppelzimmer

CHF 3‘190.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 2‘830.– im Doppelzimmer CHF 3‘190.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

16/22 Personen

16/22 Personen Anmeldeschluss:

25. Juni 2026, danach auf Anfrage

Im Rahmen dieser Adventsreise besuchen Sie eine Aufführung der Oper «Les pêcheurs de perles» des 1838 in Paris geborenen Komponisten Georges Bizet. Die erstklassige Besetzung liest sich wie das aktuelle «Who’s who» der französischen Musikszene. Die musikalische Leitung obliegt Marc Minkowski, einem der renommiertesten Dirigenten Frankreichs. Mit dem jungen Pianisten Benjamin Grosvenor gastiert zudem ein Künstler aus England im Théâtre des Champs-Élysées. Auf dem Konzertprogramm stehen Werke von Mozart, Beethoven und Liszt sowie Chopins berühmte Sonate Nr. 2 in b-Moll.

Zu den Bijoux der vielfältigen Pariser Museenlandschaft zählen die Kunstmuseen «Marmottan Monet» und «Jacquemart-André». Beide Museen befinden sich in historischen Gebäuden und sind aus ehemaligen Privatsammlungen hervorgegangen. Neue Architektur wie beispielsweise die spektakuläre «Fondation Louis Vuitton» von Frank Gehry und die von Jean Nouvel entworfene «Philharmonie de Paris» werden Sie im Rahmen einer ausführlichen Stadtrundfahrt ebenfalls zu sehen bekommen.

Begleitet wird diese Reise von der Musikwissenschaftlerin und «Wahl-Pariserin» Gabriela Kaegi, die Sie mit den zur Aufführung gelangenden Werken vertraut macht, sowie von Béatrice Zbinden, Cultours GmbH, die diese Reise für den SRF Kulturclub konzipiert hat.

Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Basel SBB.

10.34 Uhr: Reise per TGV nach Paris.

13.40 Uhr: Ankunft in Paris. Spätes Mittagessen, danach Transfer zum Hotel, verbunden mit einer Stadtrundfahrt zur ersten Orientierung.

Ca. 18 Uhr: Zimmerbezug im Hotel, welches sich im 8. Arrondissement in unmittelbarer Nähe der Avenue des Champs-Élysées und in bequemer Gehdistanz zum Theater befindet.

20 Uhr: Konzertbesuch im Théâtre des Champs-Élysées.

Programm: Klavierrezital mit Benjamin Grosvenor. W.A. Mozart: Klaviersonate in B-Dur, KV 333; L. van Beethoven: Klaviersonate Nr. 14 op. 27 Nr. 2 «Mondscheinsonate »; F. Liszt: Sonette von Petrarca (Teil des Zyklus «Années de pèlerinage» II. Jahr: Italien), F. Chopin: Sonate Nr. 2 in b-Moll.

Tag 2:

Am Vormittag Besuch im «Musée Marmottan Monet», gemeinsames Mittagessen. Im Anschluss Fortsetzung der Stadtrundfahrt und u. a. Aussenbesichtigung der Fondation Louis Vuitton.

18 Uhr: Besuch einer Aufführung der Oper «Les pêcheurs de perles» im Théâtre des Champs-Élysées.

Mitwirkende: Marc Minkowski (Dirigent), Pierre-André Weitz (Regie), Pretty Yende (Leïla), Amitai Pati (Nadir), Florian Sempey (Zurga), Sulkhan Jaiani (Nourabad), Les Musiciens du Louvre (Orchester).

Tag 3:

Am Vormittag Besuch im Kunstmuseum «Jacquemart-André».

16 Uhr: Konzertbesuch in der Philharmonie de Paris.

Programm: W.A. Mozart: Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550, Requiem KV 626. Mitwirkende: u. a. Orchestre de chambre de Paris, Ton Koopman (Leitung).

Tag 4:

Der Vormittag steht zur freien Verfügung.

Gemeinsames Mittagessen

14.22: Uhr Rückreise per TGV von Paris nach Basel SBB.

17.35 Uhr: Ankunft, individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reise per Bahn in der 1. Klasse von Basel SBB nach Paris (Gare de Lyon) und retour

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 4*-Hotel «Château Frontenac» (8. Arrond.)

Eintrittskarten für die drei im Programm erwähnten Veranstaltungen

Alle Transfers, Eintritte und Führungen (gemäss Programm)

4 Essen inkl. Getränke (Hauswein, Wasser, Espresso oder Tee)

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Gabriela Kaegi und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Teilnahmebedingungen und Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH, www.cultours.ch.

Programmänderungen vorbehalten.

Gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) sowie eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich.

Auskünfte: Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch

Anmeldung:

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