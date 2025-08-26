Die Stimmen unserer Moderatorinnen und Moderatoren sind vielen von Ihnen vertraut und begleiten Sie durch den Tag. Wir laden Sie herzlich ein, Caroline Lüchinger und Hannes Diggelmann, Irene Grüter und Jodok Hess persönlich kennenzulernen. Blicken Sie ihnen über die Schulter, wenn sie Radio machen.

Die Abteilung Kultur von Schweizer Radio und Fernsehen SRF ist im MOH, dem Meret Oppenheim Hochhaus, zu Hause. Hier geht Radio SRF 2 Kultur auf Sendung und hier arbeiten die Redaktionen von Musik, Literatur, Religion, Wissenschaft, Fiktion und von Kultur Online.

Ort:

Radiostudio SRF,

Meret Oppenheim-Platz 1, Basel

Datum:

Dienstag, 4. November 2025 (morgens) und

Dienstag, 11. November 2025 (abends)

Preis:

Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Platzzahl beschränkt ist, werden die Anmeldungen nach Eingang bearbeitet.

Barbara Gysi, Programmleiterin ...

... und Sabine Gysin, Moderationsleiterin von Radio SRF 2 Kultur werden Sie bei uns im Studio begrüssen.

Neben dem Besuch des Studios haben Sie auch die Gelegenheit, die Kunst zu besichtigen, die sich hinter der spannenden Fassade des MOH verbirgt. Aus der Sammlung der SRG sind über 30 Künstlerinnen und Künstler – von Balthasar Burkhard bis Rémy Zaugg – vertreten. Bei einem Rundgang zu ausgewählten Kunstwerken erfahren Sie mehr über die einzelnen Objekte und die Künstlerinnen und Künstler sowie über die Überlegungen, die zur Auswahl und Platzierung geführt haben.

Während des Rundgangs werden Sie Überraschendes entdecken, Interessantes erfahren und hier und da auch mal schmunzeln.

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen.

Caroline Lüchinger ...

... und Hannes Diggelmann moderieren jeweils am Morgen bei Radio SRF 2 Kultur.

Morgenmoderation am 4. November

9.15 Uhr: Begrüssung durch Caroline Lüchinger, Moderatorin, und Barbara Gysi, Programmleiterin Radio SRF 2 Kultur

Begrüssung durch Caroline Lüchinger, Moderatorin, und Barbara Gysi, Programmleiterin Radio SRF 2 Kultur 9.30 Uhr: Besuch des Studios während der Sendung von Hannes Diggelmann

Besuch des Studios während der Sendung von Hannes Diggelmann 10.05 Uhr: Austausch

Austausch 10.40 Uhr: Kunstführung durch das Studio mit Regula Luginbühl Wirz, seit 2001 Kuratorin der Kunstsammlung der SRG SSR (fakultativ)

Jodok Hess ...

... und Irene Grüter gehören zum Team der Abendmoderation.

Abendmoderation am 11. November

17.45 Uhr: Begrüssung durch Irene Grüter, Moderatorin, und Sabine Gysin, Moderationsleiterin

Begrüssung durch Irene Grüter, Moderatorin, und Sabine Gysin, Moderationsleiterin 18 Uhr: Besuch des Studios während der Sendung von Jodok Hess

Besuch des Studios während der Sendung von Jodok Hess 18.35 Uhr: Austausch

Austausch 19.15 Uhr: Kunstführung durch das Studio mit Regula Luginbühl Wirz, seit 2001 Kuratorin der Kunstsammlung der SRG SSR (fakultativ)

