 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Ein modernes Radiostudio mit einem Mann mittleren Alters am Mikrofon.
Legende: Willkommen im Radiostudio Basel. Am Mikrofon: Michael Schwendimann. SRF

Inhalt

4. und 11. November 2025 Studiobesuch und Kunstführung bei Radio SRF 2 Kultur (ausgebucht)

Die Stimmen unserer Moderatorinnen und Moderatoren sind vielen von Ihnen vertraut und begleiten Sie durch den Tag. Wir laden Sie herzlich ein, Caroline Lüchinger und Hannes Diggelmann, Irene Grüter und Jodok Hess persönlich kennenzulernen. Blicken Sie ihnen über die Schulter, wenn sie Radio machen.

Autor: 

26.08.2025, 09:57

Teilen

Die Abteilung Kultur von Schweizer Radio und Fernsehen SRF ist im MOH, dem Meret Oppenheim Hochhaus, zu Hause. Hier geht Radio SRF 2 Kultur auf Sendung und hier arbeiten die Redaktionen von Musik, Literatur, Religion, Wissenschaft, Fiktion und von Kultur Online.

Der Streifzug im Überblick

Box aufklappen Box zuklappen
  • Ort:
    Radiostudio SRF,
    Meret Oppenheim-Platz 1, Basel
  • Datum:
    Dienstag, 4. November 2025 (morgens) und
    Dienstag, 11. November 2025 (abends)
  • Preis:
    Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Platzzahl beschränkt ist, werden die Anmeldungen nach Eingang bearbeitet.

Beide Anlässe sind ausgebucht. Wir führen eine Warteliste und prüfen eine Wiederholung des Streifzugs.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 2. Barbara Gysi, Programmleiterin ... Bildquelle: SRF / Gian Vaitl.
    Eine ältere Frau schaut freundlich in die Kamera.
  • Bild 2 von 2. ... und Sabine Gysin, Moderationsleiterin von Radio SRF 2 Kultur werden Sie bei uns im Studio begrüssen. Bildquelle: SRF / Gian Vaitl.
    Eine Frau mittleren ALters mit kurzen orangen Haaren schaut selbstbewusst in die Kamera.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Neben dem Besuch des Studios haben Sie auch die Gelegenheit, die Kunst zu besichtigen, die sich hinter der spannenden Fassade des MOH verbirgt. Aus der Sammlung der SRG sind über 30 Künstlerinnen und Künstler – von Balthasar Burkhard bis Rémy Zaugg – vertreten. Bei einem Rundgang zu ausgewählten Kunstwerken erfahren Sie mehr über die einzelnen Objekte und die Künstlerinnen und Künstler sowie über die Überlegungen, die zur Auswahl und Platzierung geführt haben.

Während des Rundgangs werden Sie Überraschendes entdecken, Interessantes erfahren und hier und da auch mal schmunzeln.

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 2. Caroline Lüchinger ... Bildquelle: SRF.
    Eine Frau mit kurzen nach hinten gegelten Haaren lächelt selbstbewusst in die Kamera.
  • Bild 2 von 2. ... und Hannes Diggelmann moderieren jeweils am Morgen bei Radio SRF 2 Kultur. Bildquelle: SRF.
    Ein gut gelaunter junger Mann im Kapuzenpulli lächelt motiviert in die Kamera.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Morgenmoderation am 4. November

  • 9.15 Uhr: Begrüssung durch Caroline Lüchinger, Moderatorin, und Barbara Gysi, Programmleiterin Radio SRF 2 Kultur
  • 9.30 Uhr: Besuch des Studios während der Sendung von Hannes Diggelmann
  • 10.05 Uhr: Austausch
  • 10.40 Uhr: Kunstführung durch das Studio mit Regula Luginbühl Wirz, seit 2001 Kuratorin der Kunstsammlung der SRG SSR (fakultativ)
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 2. Jodok Hess ... Bildquelle: SRF.
    Ein Mann mit kurzen Haaren und Dreitagebart lächelt freundlich in die Kamera.
  • Bild 2 von 2. ... und Irene Grüter gehören zum Team der Abendmoderation. Bildquelle: SRF.
    Eine Frau mit blonden Haare lächelt ruhig in die Kamera.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Abendmoderation am 11. November

  • 17.45 Uhr: Begrüssung durch Irene Grüter, Moderatorin, und Sabine Gysin, Moderationsleiterin
  • 18 Uhr: Besuch des Studios während der Sendung von Jodok Hess
  • 18.35 Uhr: Austausch
  • 19.15 Uhr: Kunstführung durch das Studio mit Regula Luginbühl Wirz, seit 2001 Kuratorin der Kunstsammlung der SRG SSR (fakultativ)

Möchten Sie Mitglied werden beim SRF Kulturclub?

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)