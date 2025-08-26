Die Abteilung Kultur von Schweizer Radio und Fernsehen SRF ist im MOH, dem Meret Oppenheim Hochhaus, zu Hause. Hier geht Radio SRF 2 Kultur auf Sendung und hier arbeiten die Redaktionen von Musik, Literatur, Religion, Wissenschaft, Fiktion und von Kultur Online.
Der Streifzug im Überblick
- Ort:
Radiostudio SRF,
Meret Oppenheim-Platz 1, Basel
- Datum:
Dienstag, 4. November 2025 (morgens) und
Dienstag, 11. November 2025 (abends)
- Preis:
Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Platzzahl beschränkt ist, werden die Anmeldungen nach Eingang bearbeitet.
Beide Anlässe sind ausgebucht. Wir führen eine Warteliste und prüfen eine Wiederholung des Streifzugs.
Bild 1 von 2. Barbara Gysi, Programmleiterin ... Bildquelle: SRF / Gian Vaitl.
Bild 2 von 2. ... und Sabine Gysin, Moderationsleiterin von Radio SRF 2 Kultur werden Sie bei uns im Studio begrüssen. Bildquelle: SRF / Gian Vaitl.
Neben dem Besuch des Studios haben Sie auch die Gelegenheit, die Kunst zu besichtigen, die sich hinter der spannenden Fassade des MOH verbirgt. Aus der Sammlung der SRG sind über 30 Künstlerinnen und Künstler – von Balthasar Burkhard bis Rémy Zaugg – vertreten. Bei einem Rundgang zu ausgewählten Kunstwerken erfahren Sie mehr über die einzelnen Objekte und die Künstlerinnen und Künstler sowie über die Überlegungen, die zur Auswahl und Platzierung geführt haben.
Während des Rundgangs werden Sie Überraschendes entdecken, Interessantes erfahren und hier und da auch mal schmunzeln.
Wir freuen uns darauf, Sie bei uns willkommen zu heissen.
Bild 1 von 2. Caroline Lüchinger ... Bildquelle: SRF.
Bild 2 von 2. ... und Hannes Diggelmann moderieren jeweils am Morgen bei Radio SRF 2 Kultur. Bildquelle: SRF.
Morgenmoderation am 4. November
- 9.15 Uhr: Begrüssung durch Caroline Lüchinger, Moderatorin, und Barbara Gysi, Programmleiterin Radio SRF 2 Kultur
- 9.30 Uhr: Besuch des Studios während der Sendung von Hannes Diggelmann
- 10.05 Uhr: Austausch
- 10.40 Uhr: Kunstführung durch das Studio mit Regula Luginbühl Wirz, seit 2001 Kuratorin der Kunstsammlung der SRG SSR (fakultativ)
Bild 1 von 2. Jodok Hess ... Bildquelle: SRF.
-
Bild 2 von 2. ... und Irene Grüter gehören zum Team der Abendmoderation. Bildquelle: SRF.
Abendmoderation am 11. November
- 17.45 Uhr: Begrüssung durch Irene Grüter, Moderatorin, und Sabine Gysin, Moderationsleiterin
- 18 Uhr: Besuch des Studios während der Sendung von Jodok Hess
- 18.35 Uhr: Austausch
- 19.15 Uhr: Kunstführung durch das Studio mit Regula Luginbühl Wirz, seit 2001 Kuratorin der Kunstsammlung der SRG SSR (fakultativ)