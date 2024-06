Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Aufgrund des grossen Interesses an unseren letztjährigen Kunst- und Architekturführungen bieten wir diese erneut an. Zudem laden wir Sie herzlich ein, einen Einblick zu erhalten, wie Kultur Online in Zeiten von KI und Fake News arbeitet. Wir freuen uns darauf, Sie bei uns durchs Haus zu führen.

Die Streifzüge im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Termine:

Führung Kunst:

Donnerstag, 5. September 2024



Führung Architektur:

Donnerstag, 12. September 2024



Führung Kultur Online:

Donnerstag, 19. September 2024



Führung Kunst: Donnerstag, 5. September 2024 Führung Architektur: Donnerstag, 12. September 2024 Führung Kultur Online: Donnerstag, 19. September 2024 Veranstaltungsort:

SRF Studio Basel,

Meret-Oppenheimer-Hochhaus, Meret-Oppenheimer-Platz 1b,

4053 Basel



SRF Studio Basel, Meret-Oppenheimer-Hochhaus, Meret-Oppenheimer-Platz 1b, 4053 Basel Programm

17.30 Uhr: Türöffnung

18 Uhr: Begrüssung und Führung durch das SRF Studio im Meret Oppenheim Hochhaus Die Veranstaltungen sind kostenlos.

Führung I: Kunst im MOH

Bereits beim Erklimmen der Stufen zu den Räumlichkeiten von SRF öffnet sich der Blick auf ein grosses Weltkugeltondo von Guido Nussbaum – die Reise in die «kulturelle Welt» von SRF und zu den Kunstwerken kann beginnen.

Über 30 Künstlerinnen und Künstler – von Balthasar Burkhard bis Rémy Zaugg – sind aus der Sammlung der SRG im MOH vertreten. Beim Rundgang zu ausgewählten Kunstwerken erfahren Sie mehr über die einzelnen Objekte, die Künstlerinnen und Künstler und welche Überlegungen zur Auswahl und Platzierung geführt haben, um ein spannendes und abwechslungsreiches Zusammenspiel zwischen Kunst und Architektur zu erzielen.

Auf dem Rundgang werden Sie Dinge entdecken, Überraschendes erfahren und da und dort auch mal schmunzeln.

Führung durch Regula Luginbühl Wirz Box aufklappen Box zuklappen 1970 in Bern geboren. Ausbildung zur Buchbinderin, Studium der Kunstgeschichte, Klassischen Archäologie und Ägyptologie in Zürich und Basel. Promotion 2019 in Kunst, Schwerpunkt Kunsthandwerk. Seit 2001 Kuratorin der Kunstsammlung der SRG SSR.

Führung II: Architektur im MOH

Die Räume der Kulturredaktionen wurden vom Basler Architekturbüro Diener & Diener gestaltet. Eine breite Treppe führt in das Zentrum der Arbeitswelt hoch. Auf drei Etagen liegen sämtliche Redaktions- und Produktionsbereiche. Die schallsensiblen Studios befinden sich in kleinen Häusern im Haus und öffnen sich mit grosszügigen Fenstern zu den umliegenden Arbeitsplätzen. So entsteht ein visueller Austausch zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Auf der zweiten Etage bietet ein grosszügiger Pausenbereich die soziale Mitte des Kulturbetriebs des SRF und einen direkten Zugang zum Innenhof. Die Hörspielstudios liegen vom Schall der umliegenden Stadt geschützt in einem separaten Bereich des Erdgeschosses.

Führung durch Michael Roth Box aufklappen Box zuklappen Unter der Verantwortung von Michael Roth, Partner von Diener & Diener, entstanden einige markante Bauten. Als federführender Architekt war er mit der Gestaltung des neuen Standorts der Kulturredaktionen von SRF in Basel betraut. Er ist regelmässig als Gastkritiker und Juror tätig.

Legende: Der Eingangsbereich mit dem Auditorium. SRF / Yohan Zerdoun

Führung III: Redaktionsbesuch «Kultur Online»

Die Redaktion von Kultur Online ist täglich im Netz unterwegs – da, wo sich die Algorithmen und Trends rasant verändern, und wo uns Herausforderungen wie der Umgang mit künstlicher Intelligenz oder Fake News erwarten.

Gerne laden wir Sie zu einem Redaktionsbesuch ein: Auf welchen digitalen Kanälen bewegt sich SRF Kultur – und warum? Wie geht man mit der Kommentarflut um? Was macht man mit der KI besser – und was besser nicht? Und wie erkennt man Fake News?

Führung durch Kathi Lambrecht Box aufklappen Box zuklappen Als Kind der 80er – und damit «almost digital native» – hat sich die Baslerin bewusst für eine Laufbahn im Onlinejournalismus entschieden, und dabei immer die Kultur als Schwerpunkt gepflegt. Nach dem Journalismusstudium arbeitete sie mehrere Jahre als freie Journalistin, bis sie als Onlineredaktorin bei SRF Kultur anfing. Heute ist sie Leiterin Digitale Kanäle bei SRF Kultur.

Legende: Radiomoderator Michael Schwendimann bei der Arbeit im MOH. SRF

Teilen Sie uns Ihre Interessen mit Box aufklappen Box zuklappen Welche Redaktion möchten Sie besuchen? Welcher Schwerpunkt interessiert Sie?



Senden Sie uns Ihre Inputs und Wünsche per Mail an kulturclub@srf.ch