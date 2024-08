Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Donnerstag, 5. Dezember,

bis Montag, 9. Dezember 2024

Donnerstag, 5. Dezember, bis Montag, 9. Dezember 2024 Pauschalpreis pro Person:

CHF 2’490.– im Doppelzimmer

CHF 2’780.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 2’490.– im Doppelzimmer CHF 2’780.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

14/22 Personen

14/22 Personen Anmeldeschluss:

1. Oktober 2024, danach auf Anfrage

Der amerikanische Star-Architekt Frank Gehry konzipierte eine schwebende Ellipse, in welcher das Publikum in nächster Nähe zu den Musikerinnen und Musikern sitzt. Sie werden in diesem Saal ein Konzert mit der Sopranistin Mojca Erdmann erleben. Ebenfalls auf dem Programm stehen Konzertbesuche in der Berliner Philharmonie und im Konzerthaus.

Max Frisch schrieb nach einem Besuch in der Philharmonie an den Architekten Hans Scharoun: «Man ist da, wo die Musik herkommt. Ich sehne mich nach diesem Raum!» In diesem längst zum Klassiker avancierten Konzertgebäude werden Sie die Berliner Philharmoniker mit Bruckners 2. Sinfonie hören und eine Orgelmatinee besuchen.

Was wäre die Adventszeit ohne die Musik von Johann Sebastian Bach? Im Konzerthaus hören Sie vertraute Klänge mit dem Knabenchor der Leipziger Thomaner. Der traditionsreiche Chor steht unter der Leitung des Schweizer Dirigenten Andreas Reize. Das vielfältige musikalische Programm wird durch eine ausführliche Stadtrundfahrt und Besuche im neuen Humboldt Forum sowie im Stadtmuseum Berlin abgerundet.

Benjamin Herzog, Redaktor bei Radio SRF 2 Kultur, wird diese Reise begleiten.

Legende: Im Konzerthaus Berlin wird die Adventszeit mit Musik von Bach gefeiert. Cultours / Béatrice Zbinden

Reiseprogramm

Tag 1

9.06 Uhr: direkte Reise per Bahn ab Basel SBB nach Berlin Hbf.

16.32 Uhr: Ankunft in Berlin, Transfer zum Hotel und Zimmerbezug im 4*-Hotel «Maritim pro Arte» und Abendessen. Das gute Mittelklassehotel befindet sich an bester Lage in Berlin-Mitte.

Tag 2:

10 Uhr: Stadtrundfahrt, danach Mittagessen. Nachmittag frei.

18 Uhr: Konzerteinführung durch Benjamin Herzog.

19.30 Uhr: Konzertbesuch im Pierre Boulez Saal.

Konzert I Box aufklappen Box zuklappen Programm:

Franz Schubert: Streichquartett g-moll D 173;

Gustav Mahler: Fünf Lieder nach Gedichten von Friedrich Rückert (Bearbeitung für Sopran und Streichquartett von David Philip Hefti);

Felix Mendelssohn Bartholdy: Streichquartett f-moll op. 80. Mitwirkende:

Streichquartett der Staatskapelle Berlin,

Mojca Erdmann (Sopran).

Tag 3

Führung durch die Ausstellung «BerlinZEIT – Die Stadt macht Geschichte» im Stadtmuseum.

Mittagessen, danach Besuch der Ausstellung «BERLIN GLOBAL» im «Humboldt Forum».

18.30 Uhr Konzerteinführung durch Benjamin Herzog und Aperitif.

20 Uhr Konzertbesuch im Konzerthaus Berlin.

Konzert II Box aufklappen Box zuklappen Programm:

Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248 (Teil I), «Gelobet seist du, Jesu Christ» – Kantate zum 1. Weihnachtstag BWV 91, Weihnachtsoratorium BWV 248 (Teile IV & V).

Weihnachtsoratorium BWV 248 (Teil I), «Gelobet seist du, Jesu Christ» – Kantate zum 1. Weihnachtstag BWV 91, Weihnachtsoratorium BWV 248 (Teile IV & V). Mitwirkende:

u. a. Konzerthausorchester Berlin,

Thomanerchor Leipzig,

Andreas Reize (Dirigent),

Christina Roterberg (Sopran),

Marie Claude Chappuis (Alt)

Tag 4:

11 Uhr: Besuch einer Orgelmatinee in der Philharmonie.

Konzert III Box aufklappen Box zuklappen Programm:

Werke von Johann Sebastian Bach, Jehan Alain, Camille Saint-Saëns, Sergej Rachmaninow und Frank Martin.

Werke von und Mitwirkende:

Thomas Ospital (Orgel),

Emmanuel Pahud (Flöte).

19 Uhr: Konzertbesuch in der Philharmonie.

Konzert IV Box aufklappen Box zuklappen Programm:

Wolfgang Rihm: «Das Gehege. Eine nächtliche Szene für Sopran und Orchester»;

Anton Bruckner: Symphonie Nr. 2 c-Moll (1. Fassung von 1872).

«Das Gehege. Eine nächtliche Szene für Sopran und Orchester»; Symphonie Nr. 2 c-Moll (1. Fassung von 1872). Mitwirkende:

Berliner Philharmoniker,

Simone Young (Dirigentin),

Vida Miknevičiūtė (Sopran).

Tag 5:

Transfer zum Bahnhof und um 9.26 Uhr direkte Reise per Bahn nach Basel SBB. 16.55 Uhr Ankunft, individuelle Heimreise.

Legende: Die Philharmonie von innen. Cultours / Béatrice Zbinden

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Direkte Reise per Bahn in der 1. Klasse von Basel SBB nach Berlin Hbf und retour, inkl. Sitzplatz- reservierung

4 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im 4*-Hotel «Maritim pro Arte» in Berlin-Mitte

Unterbringung in Zimmern der Kategorie «Comfort»

Eintrittskarten (Kategorie 1) für alle im Programm erwähnten Konzertbesuche – 3 Essen inkl. Getränke und 1 Aperitif (gemäss Programm)

Alle Transfers, Eintritte, Führungen

Ausführliche Reiseunterlagen

Begleitung der Reise durch Benjamin Herzog, Radio SRF 2 Kultur, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen » des Reiseveranstalters.

Voraussetzung für eine Reiseteilnahme ist eine Mitgliedschaft im SRF Kulturclub.

Programm-, Spielplan- und Besetzungsänderungen sowie Fahrplanänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Die An- und Abreise nach Lugano (Reise Como) bzw. Basel SBB (Reise Berlin) erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen und diese während der jeweiligen Reise mit sich führen.

Da die Besichtigungen (mit Ausnahme der Stadtrundfahrt in Berlin) zu Fuss erfolgen, sind – auch im Interesse aller Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition sowie Gehfähigkeit zwingend erforderlich.

Auf Anfrage ist eine individuelle Verlängerung des Aufenthaltes im Tessin bzw. in Berlin möglich. Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch.