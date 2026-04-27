Kaum ein Gebiet Italiens ist so abwechslungsreich und unberührt wie das Molise und die Basilikata. Sattgrüne Täler wechseln sich ab mit kargen Berglandschaften und weiten Sandstränden. Dörfer schmiegen sich wie Adlerhorste an die Berghänge und charakteristisch sind die Olivenhaine und Weinberge.

Die Reise beginnt im römischen Rimini, das zu Unrecht oft nur als Badeort bekannt ist, und endet im altgriechischen Taranto. Auf den Spuren antiker Völker führt der Weg zu Orten, die in keinem Reiseprospekt stehen, weil sie weitab der Hauptverkehrsadern liegen.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Sonntag, 6. bis Sonntag, 13. September 2026

Sonntag, 6. bis Sonntag, 13. September 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 3‘160.– im Doppelzimmer

CHF 3‘340.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 3‘160.– im Doppelzimmer CHF 3‘340.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

10/16 Personen

10/16 Personen Anmeldeschluss:

20. Juni 2026, danach auf Anfrage

Wo Griechen und Messapier, Daunier, Peuketier, Römer und Samniten Städte gründeten, entstanden Kulturlandschaften, die später von Langobarden, Normannen und Staufern übernommen und weiter ausgebaut wurden. Heute sind diese Gebiete, verborgen zwischen den wirtschaftsstärkeren Metropolen an der West- und Ostküste Süditaliens, dünn besiedelt und warten darauf, entdeckt zu werden.

Im Gebiet des antiken Samnium besuchen wir das höchstgelegene Amphitheater Italiens. Weitere Höhepunkte erwarten uns in Saepinum, im antiken Venusia, in Benevent, Canosa di Puglia, Heraklea und Metapont. In Taranto erleben wir eine moderne Metropole mit grosser Geschichte und geniessen die berühmtesten Muscheln Italiens: die cozze tarantine.

Für den SRF Kulturclub konzipiert hat diese Reise die Spezialistin für Geschichtsreisen Sibylle Benz, die diese Reise gemeinsam mit Irene Grüter, Moderatorin und Redaktorin bei SRF 2 Kultur, begleiten wird.

Legende: Die Spätantike ist in der Basilikata sicht- und erlebbar. Sibylle Benz

Reiseprogramm

Tag 1

Individuelle Anreise nach Rimini .

. 16 Uhr: Treffpunkt im Grand Hotel Rimini.

Begrüssung und Besichtigung der römischen «Domus des Chirurgen».

19 Uhr: Apéro und Abendessen. Übernachtung im Grand Hotel Rimini.

Tag 2

Römisches Ariminum: Besichtigung des Augustustors, des antiken Amphitheaters und der Tiberiusbrücke. Fahrt entlang der Adriaküste bis nach Vasto . Der schöne Altstadtkern liegt auf einem Felsvorsprung über der Costa dei Trabocchi.

. Der schöne Altstadtkern liegt auf einem Felsvorsprung über der Costa dei Trabocchi. Weiterfahrt ins Molise und Übernachtung in Bagnoli del Trigno.

Tag 3

Besuch des höchstgelegenen Amphitheaters Italiens im Kernland der samnitischen Kultur. Fahrt durch die eindrückliche Landschaft entlang des Parco Nazionale del Matese zum antiken Saepinum.

Übernachtung im geschichtsträchtigen Benevent.

Tag 4

Besichtigung des römischen Theaters, des Trajanbogens und des langobardischen UNESCO Weltkulturerbes.

Über das antike Canusium mit seinen interessanten Hypogäen und dem Ausgrabungsfeld von San Leucio erreichen wir die Basilikata.

Übernachtung bei Melfi.

Tag 5

Venosa , Geburtsort von Horaz, war über die Spätantike hinaus ein wichtiges Zentrum der Langobarden, Normannen und Staufer.

, Geburtsort von Horaz, war über die Spätantike hinaus ein wichtiges Zentrum der Langobarden, Normannen und Staufer. Nach der Mittagspause Fahrt durch die lukanischen Dolomiten zur Küste des Ionischen Meers.

Übernachtung in Policoro.

Tag 6

Begegnung mit der Geschichte des einst griechischen Heraklea. Zeit für Spaziergänge am Meer.

Gelegenheit, das UNESCO-Weltkulturerbe von Matera zu besuchen.

zu besuchen. Übernachtung in Policoro.

Tag 7

Auf einer Insel zwischen dem Mare Grande und dem Mare Piccolo entstand seit dem 7. Jh. v. Chr. die Stadt Taranto . Besuch des archäologischen Museums «MArTa».

. Besuch des archäologischen Museums «MArTa». Am Abend geniessen wir die Spezialitäten von Taranto.

Übernachtung in Taranto.

Tag 8

Nach dem Frühstück Fahrt nach Brindisi.

Ankunft am Bahnhof Brindisi 9.30 Uhr. Ankunft am Flughafen Brindisi 11.30 Uhr.

Individuelle Rückreise in die Schweiz oder Fortsetzung des individuellen Programms.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reisecar ab Rimini

1 Übernachtung mit Frühstück in 5*-Hotel

6 Übernachtungen mit Frühstück in 4*-Hotel

5 Essen (inkl. Tafelwasser), 2 Apéros

Eintritte, Führungen

Reiseleitung Sibylle Benz, Historikerin

Begleitung Irene Grüter, Radio SRF 2 Kultur

Teilnahmebedingungen und Hinweise

Es gelten die AGB des Reiseveranstalters Benz Huebner bilden+vermitteln GmbH, www.griechenland-erleben.ch.

Programmänderungen vorbehalten.

Gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) erforderlich.

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