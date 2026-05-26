«Es lag mir noch eine herrliche Naturwirkung an der Seite, ein köstliches Schauspiel, der Gardasee, den wollte ich nicht versäumen, und bin herrlich für meinen Umweg belohnt.» So schrieb Goethe in seinen ersten Italientagen.

Im antiken Brixia, dem heutigen Brescia, liegen unter dem kapitolinischen Tempel die Fundamente eines keltischen Heiligtums. Sirmione am «Benacus», wie die Römer den Gardasee nannten, überrascht mit seiner mächtigen Scaligerburg.

Das mittelalterliche Städtchen liegt auf einer Halbinsel, die wie ein Sporn in den See hineinragt. Hier befinden sich die berühmten «Grotten des Catull», – in Wirklichkeit die äusserst interessante Freilegung einer grossen römischen Villa.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Freitag, 6. bis Sonntag, 8. November 2026

Freitag, 6. bis Sonntag, 8. November 2026 Pauschalpreis pro Person:

CHF 1’310.– im Doppelzimmer

CHF 1’480.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

CHF 1’310.– im Doppelzimmer CHF 1’480.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung Mindest-/Maximalbeteiligung:

12/22 Personen

12/22 Personen Anmeldeschluss:

30. August 2026, danach auf Anfrage

In einer Bucht am westlichen Seeufer liegt das Städtchen Salò, dessen Name man mit der kurzlebigen «Repubblica di Salò» verbindet. In dieser siedelte Pier Paolo Pasolini seinen Film «Salò o le 120 giornate di Sodoma» an. Der Film gilt bis heute als eines der umstrittensten Werke der Filmgeschichte. Und James Bond raste in «A Quantum of Solace» durch Kurven und Tunnels am Gardasee.

Die heissen Schwefelquellen, die das berühmte Thermalbad von Sirmione speisen, flossen bereits in den römischen Balnearien. Wir geniessen die Altstadtkulisse von Brescia, das Licht über dem Gardasee und die feinen kulinarischen Spezialitäten der Lombardei.

Konzipiert wurde diese Reise für den SRF Kulturclub von der Spezialistin für Geschichtsreisen Sibylle Benz. Sie begleitet die Reise zusammen mit Brigitte Häring, Kulturredaktorin bei Radio SRF 2 Kultur.

Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise zum Bahnhof Lugano.

10.40 Uhr: Fahrt mit bequemem Reisecar nach Brescia, eine der schönsten Kulturstädte der Lombardei. Mittagshalt auf der arkadengesäumten Piazza Arnaldo, die einst der historische Kornmarkt der Stadt war.

15 Uhr: Besichtigung der Überreste eines keltischen Heiligtums und römischer Villen mit noch erhaltenen Fresken und Mosaiken.

16 Uhr: Führung im Museum Santa Giulia. Wir erleben eine faszinierende Zeitreise, die von den Kelten zu den Römern, Byzantinern und Langobarden bis in die Epochen der Gotik und der Renaissance führt.

19 Uhr: Apéro, anschliessend Spaziergang über die Piazza della Loggia und gemütliches Abendessen in einer urchigen Trattoria. Übernachtung im 3*-Hotel Corte Novella.

Tag 2:

9 Uhr: Fahrt nach Sirmione.

10 Uhr: Besichtigung der römischen Anlage bei den «Grotten des Catull» und der Kirche San Pietro in Mavino. Mitten in Zypressen und Olivenhainen gelegen, reicht ihre Baugeschichte bis ins 8. Jh. zurück. Faszinierend sind die Fresken aus dem 13. Jh. sowie ein seltenes Erzengel-Michael-Fresko.

15 Uhr: Fahrt über Salò nach Gardone di Garda. Im einst prächtigen Nobelkurort mit seinem Charme der Belle Époque verfasste Gabriele d’Annunzio den Gedichtzyklus «Alcione». Exkurs: Einblicke in die moderne italienische Geschichte mit Erläuterungen zur Filmgeschichte.

18 Uhr: Rückfahrt nach Sirmione, Abendessen im mittelalterlichen Städtchen und Übernachtung im 4*-Hotel Vinci.

Tag 3:

9.15 Uhr: Abfahrt nach Desenzano del Garda.

10 Uhr: Besuch der einzigartigen Villa Romana und des Antiquariums. Malerisch liegt der Ort am Seeufer und lädt zum Flanieren ein: gemütliche Mittagspause.

14 Uhr: Fahrt durch das Bergamasker Weinanbaugebiet am Fuss der Südalpen.

15.30 Uhr: Kaffeehalt.

16.45 Uhr: Weiterfahrt nach Lugano.

18.30 Uhr: Ankunft am Bahnhof Lugano.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Reisecar ab Lugano für 3 Tage

1 Übernachtung mit Frühstück im 3*-Hotel Corte Novella, Brescia

1 Übernachtung mit Frühstück im 4*-Hotel Vinci, Sirmione

2 Essen (inkl. Getränke), 1 Apéro, 1 Kaffeehalt

Eintritte, Führungen, Vortrag gemäss Programm

Reiseleitung Sibylle Benz, Historikerin, Begleitung Brigitte Häring, Radio SRF 2 Kultur.

Teilnahmebedingungen

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reiseveranstalters Benz Huebner bilden+vermitteln GmbH, www.griechenland-erleben.ch.

Programmänderungen vorbehalten.

Gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) erforderlich.

Auskünfte: Tel. 079 672 58 75, mail@griechenland-erleben.ch

Anmeldung

Hier können Sie sich anmelden.