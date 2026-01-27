Im Rahmen dieser Rundreise durch den Süden Polens lernen Sie nicht nur das reiche Kulturschaffen und die architektonischen Schätze des Landes kennen, sondern erfahren auch viel über die bewegte Geschichte des grossen Landes «zwischen Oder und Weichsel».

Mittwoch, 6. Mai bis Montag, 11. Mai 2026

CHF 2’945.– im Doppelzimmer

CHF 3’370.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung



14/20 Personen

6. März, danach auf Anfrage

Breslau, auch Wrocław genannt, gilt zu Recht als eine der schönsten Städte Polens. Zeugnisse davon sind die perfekt rekonstruierte Altstadt, das prächtige Opernhaus sowie moderne Bauten wie das Nationale Musikforum. Es erwarten Sie eine Aufführung der polnischen Nationaloper «Halka» sowie ein Konzert mit der Gewinnerin oder dem Gewinner des renommierten Chopin-Wettbewerbs.

Krakau war im Mittelalter die Hauptstadt Polens und blieb in der Neuzeit von Kriegszerstörungen weitgehend verschont. Die historische Altstadt gehört seit 1978 zum UNESCO-Welterbe. In der Philharmonie Krakau stehen unter anderem Mieczysław Weinbergs Suite «Polnische Melodien» aus dem Jahr 1950 sowie das dreiteilige Chorwerk «Chichester Psalms» von Leonard Bernstein auf dem Programm.

Rolf Grolimund, Musikwissenschaftler, wird diese Reise begleiten und Sie mit den zur Aufführung gelangenden Werken vertraut machen.

Reiseprogramm

Tag 1:

Individuelle Anreise nach Zürich-Flughafen.

16.45 Uhr: Direktflug mit «Helvetic Airways» von Zürich nach Breslau.

18.25 Uhr: Landung und kurzer Transfer in die Innenstadt. Zimmerbezug im zentral gelegenen Hotel und Abendessen.

Legende: Der farbenfrohe Hauptplatz in Breslau. Polska Polish Tourism Organisation

Tag 2:

Ausführliche Stadtbesichtigung zu Fuss und per Bus. Sie sehen u. a. die Innenstadt, die Dom- und die Sandinsel sowie die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Jahrhunderthalle.

Am Abend Aperitif und Operneinführung.

19 Uhr: Besuch einer Aufführung im Opernhaus von Breslau Box aufklappen Box zuklappen Programm:

«Halka» von S. Moniuszko (1819–1872)

«Halka» von S. Moniuszko (1819–1872) Mitwirkende:

u. a. J. Chrenowicz (Dirigent), G. Szapołowska (Regie), M. Radecka (Halka)

Tag 3:

Halbtagesauflug nach Jauer und Schweidnitz mit Besuch der zum UNESCO-Weltkulturerbe zählenden Friedenskirchen.

Mittagessen «en route».

19 Uhr: Konzertbesuch im Nationalen Musikforum Box aufklappen Box zuklappen Programm:

F. Chopin: u. a. Klavierkonzert Nr. 1 oder Nr. 2 (die Wahl trifft die Interpretin bzw. der Interpret).

F. Chopin: u. a. Klavierkonzert Nr. 1 oder Nr. 2 (die Wahl trifft die Interpretin bzw. der Interpret). Mitwirkende:

Ch. Eschenbach (Dirigent), Gewinnerin bzw. Gewinner des 1. Preises des 19. Internationalen F. Chopin Klavierwettbewerbs, Philharmonieorchester Breslau.

Tag 4:

Am Morgen Fahrt per Car nach Krakau (280 km).

Ca. 12.30 Uhr: Ankunft und Mittagessen im historischen jüdischen Stadtteil Kazimierz.

Anschliessend kurze Stadtrundfahrt, danach Zimmerbezug im direkt neben der Philharmonie gelegenen Hotel.

18 Uhr: Konzertbesuch in der Philharmonie Box aufklappen Box zuklappen Programm:

H. Wars (1902–1977): Maalot (Orchesterouvertüre), City Sketches (Suite für Orchester);

M. Weinberg (1919–1996): Melodie polskie op. 47 Nr. 2;

L. Bernstein (1918–1990): Chichester Psalms.

H. Wars (1902–1977): Maalot (Orchesterouvertüre), City Sketches (Suite für Orchester); M. Weinberg (1919–1996): Melodie polskie op. 47 Nr. 2; L. Bernstein (1918–1990): Chichester Psalms. Mitwirkende:

Orchester und Chor der Philharmonie Krakau, M. Klauza (Dirigent).

Legende: Blick über das Zentrum Breslaus. Polska Polish Tourim Organisation

Tag 5:

Geführter Rundgang durch die Innenstadt.

Nachmittag frei.

Am Abend Konzert- bzw. Reiserückblick und Abendessen.

Tag 6:

Transfer zum Flughafen.

9.30 Uhr: Direktflug mit «Helvetic Airways» nach Zürich.

11.15 Uhr: Ankunft, individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen Box aufklappen Box zuklappen Direkte Linienflüge in der Economy-Klasse mit «Helvetic Airways» von Zürich nach Breslau und von Krakau nach Zürich, inkl. alle Taxen und Gebühren

3 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im Erstklasshotel «AC Hotel by Marriott» in Breslau (Zentrum)

2 Übernachtungen/Frühstücksbuffet im Erstklasshotel «Radisson Blu» in Krakau (Zentrum)

Alle Transfers, Eintritte und Führungen (gemäss Programm)

4 Essen (inkl. 0,2 l Hauswein, Wasser, Kaffee oder Tee), 1 Aperitif

Eintrittskarten (Kat. 1) für alle im Programm erwähnten kulturellen Veranstaltungen

Ausführliche Reiseunterlagen, Unterstützung beim Check-In vor den Flügen bzw. an den Flughäfen

Begleitung der Reise durch Rolf Grolimund, Musikwissenschaftler, und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Eine individuelle An- und Abreise mit einem anderen Transportmittel ist möglich, bitte kontaktieren Sie uns.

Programm-, Spielplan-, Fahrplan- und Besetzungsänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Die An- und Abreise an den Ausgangs- bzw. Endpunkt einer Reise erfolgen individuell und auf eigene Kosten.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch.

Teilnahmebedingungen Box aufklappen Box zuklappen Es gelten die «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Die Führungen und Rundgänge finden gemäss Programm zu Fuss statt, deshalb ist – auch im Interesse aller Mitreisenden – eine gewisse Grundkondition zwingend erforderlich, Einzelheiten in Ziffer 4 der «Allg. Reise- und Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen.

