Das Motto dieser Adventsreise in die französischsprachige Schweiz lautet «Schönheit und Genuss». Im Rahmen eines Stadtrundgangs entdecken Sie in Neuenburg Kulturschätze aus der «Belle Époque».

In La Chaux-de-Fonds sehen Sie die ersten Werke des berühmten Sohnes der Stadt, Charles-Edouard Jeanneret, besser bekannt als Le Corbusier, und lernen mit dem historischen Theater «Théâtre de L’Heure bleue» eine echte Rarität kennen.

Die Reise im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Datum:

Sonntag, 7. Dezember bis

Montag, 8. Dezember 2025

CHF 1’095.– im Doppelzimmer

CHF 1’170.– im Doppelzimmer zur Einzelnutzung

14/22 Personen

30. September 2025, danach auf Anfrage Diese Reise ist ausgebucht. Wir führen eine Warteliste.

Aufgrund seiner aussergewöhnlichen Akustik erfreut sich der Konzertsaal in La Chaux-de-Fonds grösster Beliebtheit bei Musikerinnen und Musikern von Weltrang und wird deshalb oft auch für Einspielungen genutzt. In diesem in den 1950er-Jahren erbauten Saal werden Sie den Chor und das Orchester «La Cetra» unter der Leitung von Andrea Marcon mit Auszügen aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach erleben.

Von La Chaux-de-Fonds aus führt die Fahrt durch den Naturpark Chasseral ins kleine Bauerndorf Cormoret im Berner Jura. Hier hat sich die renommierte Organistin Anne Chasseur mit der Einrichtung eines Kulturzentrums in der ehemaligen Dorfmühle einen Traum erfüllt. Auf der Orgel im «Salon de musique» wird ein Programm «vom Barock bis zur Romantik» präsentiert. Dazu werden kulinarische Spezialitäten aus der Region gereicht.

Patricia Moreno, Redaktorin und Moderatorin bei Radio SRF 2 Kultur, wird diese Reise begleiten.

Reiseprogramm

Tag 1:

Am Morgen individuelle Anreise nach Bern.

10.15 Uhr: Fahrt per Car ab Bern nach Neuenburg.

11 Uhr: thematische Stadtführung «Belle Époque» in Neuenburg.

Ca. 13 Uhr: leichter Mittagsimbiss, danach Fahrt nach La Chaux-de-Fonds.

Ca. 15 Uhr: Zimmerbezug im oberhalb der Stadt gelegenen 4*-Mittelklassehotel «Grand Hôtel les Endroits».

16.30 Uhr: kurzer Transfer ins Stadtzentrum und um

17 Uhr: Konzertbesuch in der «Salle de musique».

Programm Box aufklappen Box zuklappen Gespielte Werke: Weihnachtsoratorium (Teile 1, 2, 3 und 6) von Johann Sebastian Bach. Mitwirkende: LA CETRA (Orchester und Chor),

Andrea Marcon (Leitung),

Robin Johannsen (Sopran),

Alex Potter (Countertenor),

Jakob Pilgram (Tenor),

Ben Kazez (Bass)

18.45 Uhr: Konzertende und Transfer ins Hotel. Gemeinsames Abendessen und «Nachbesprechung» des Konzerts mit Patricia Moreno.

Legende: Im «Salle de musique» wird Bachs Weihnachtsoratorium erklingen. Béatrice Zbinden / Cultours

Tag 2:

10 Uhr: Stadtbesichtigung in La Chaux-de-Fonds und Führung durch das «Théâtre de L’Heure bleue», eines der wenigen Theater im italienischen Stil in der Schweiz.

Ca. 12.30 Uhr: Fahrt durch den Naturpark Chasseral nach Cormoret.

13 Uhr: Besuch im «Salon de Musique» in einer ehemaligen Mühle aus dem 17. Jahrhundert. Die Organistin Anne Chasseur präsentiert ihr Instrument und ein Musikprogramm «vom Barock bis zur Romantik». Die aus Trier stammende Kirchenorgel verfügt über 24 Register und 1528 Pfeifen. Das Mittagessen (Buffet) ist im Programm integriert.

Ca. 16 Uhr: Weiterfahrt nach Bern verbunden mit einem kurzen Zwischenhalt in Courtelary. Dort werden im Familienunternehmen «Camille Bloch» die Schokoladen- Klassiker «Ragusa» und «Torino» produziert.

Ca. 18.30 Uhr: Ankunft in Bern und individuelle Heimreise.

Eingeschlossene Leistungen: Box aufklappen Box zuklappen Reise per Komfortcar ab/bis Bern (Kunstmuseum beim Bahnhof)

1 Übernachtung/Frühstücksbuffet im 4*-«Grand Hôtel les Endroits» in La Chaux-de-Fonds

Eintrittskarte (Kat. 1) für den Konzertbesuch in La Chaux-de-Fonds

Privates Orgelrezital in Cormoret

3 Mahlzeiten (inkl. Getränke) sowie alle Eintritte und Führungen (gemäss Programm)

Begleitung der Reise durch Patricia Moreno und Béatrice Zbinden, Cultours GmbH

Hinweise

Es gelten die «Allg. Reise- & Vertragsbestimmungen» der Cultours GmbH.

Programm-, Spielplan- und Besetzungsänderungen ausdrücklich vorbehalten.

Alle Reisenden müssen über gültige Ausweispapiere (Pass oder ID) verfügen.

Die An- und Abreise nach Bern erfolgt individuell und auf eigene Kosten.

Die Führungen und Rundgänge erfolgen zu Fuss, eine gewisse Grundkondition ist zwingend erforderlich.

Weitere Auskünfte: Cultours GmbH, Tel. 033 251 36 66, mail@cultours.ch, www.cultours.ch.

