Für jedes Angebot stehen für unsere Mitglieder mindestens 100 Eintrittskarten zur Verfügung. Diese können jeweils ab Sonntag ab 20 Uhr bestellt werden. Das Kontingent pro Jahr beträgt vier Karten für eine Einzelmitgliedschaft und acht Karten für eine Doppelmitgliedschaft.

«Freiheit und Revolution»

Freitag, 24. April, 19.30 Uhr, Stadtcasino Basel

Viviane Chassot, Akkordeon

Matthias Schuppli, Rezitation

Jan Schultsz, Dirigent

Programm: Beethoven

Für Freikarten können Sie sich ab Sonntag, 29. März 2026, 20 Uhr mit unten stehendem Formular anmelden. Anmeldungen vor 20 Uhr können nicht berücksichtigt werden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Diejenigen, welche den Freikarten-Zuschlag erhalten haben, werden bis Dienstagabend per E-Mail informiert. Die Leerausgehenden werden nicht angeschrieben.

Tonhalle Orchester Zürich «Kent Nagano mit Messiaen»

Freitag, 17. April, 19.30 Uhr, Tonhalle Zürich

Tonhalle-Orchester Zürich

Kent Nagano, Leitung

Yury Favorin, Klavier

Nathalie Forget, Ondes Martenot

Programm: Olivier Messiaen «Turangalîla-Sinfonie» für Klavier und grosses Orchester mit Ondes Martenot

Für Freikarten können Sie sich ab Sonntag, 5. April 2026, 20 Uhr mit unten stehendem Formular anmelden. Anmeldungen vor 20 Uhr können nicht berücksichtigt werden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Diejenigen, welche den Freikarten-Zuschlag erhalten haben, werden bis Dienstagabend per E-Mail informiert. Die Leerausgehenden werden nicht angeschrieben.

Offbeat Jazz Festival «Iiro Rantala & Stefano Bollani»

Dienstag, 28. April, 20.15 Uhr, Stadtcasino Basel

Zwei Humoristen, denen man bei dem Vergnügen zuhören kann, sich gegenseitig musikalisch zu entdecken. Und das mit den Melodien der italienischen Oper, die ihnen wichtig und die für beide auch ein wenig neu sind.

Für Freikarten können Sie sich ab Sonntag, 12. April 2026, 20 Uhr mit unten stehendem Formular anmelden. Anmeldungen vor 20 Uhr können nicht berücksichtigt werden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Diejenigen, welche den Freikarten-Zuschlag erhalten haben, werden bis Dienstagabend per E-Mail informiert. Die Leerausgehenden werden nicht angeschrieben.