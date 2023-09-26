«Freiheit und Revolution»
Freitag, 24. April, 19.30 Uhr, Stadtcasino Basel
Viviane Chassot, Akkordeon
Matthias Schuppli, Rezitation
Jan Schultsz, Dirigent
Programm: Beethoven
Für Freikarten können Sie sich ab Sonntag, 29. März 2026, 20 Uhr mit unten stehendem Formular anmelden. Anmeldungen vor 20 Uhr können nicht berücksichtigt werden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Diejenigen, welche den Freikarten-Zuschlag erhalten haben, werden bis Dienstagabend per E-Mail informiert. Die Leerausgehenden werden nicht angeschrieben.
Tonhalle Orchester Zürich «Kent Nagano mit Messiaen»
Freitag, 17. April, 19.30 Uhr, Tonhalle Zürich
Tonhalle-Orchester Zürich
Kent Nagano, Leitung
Yury Favorin, Klavier
Nathalie Forget, Ondes Martenot
Programm: Olivier Messiaen «Turangalîla-Sinfonie» für Klavier und grosses Orchester mit Ondes Martenot
Für Freikarten können Sie sich ab Sonntag, 5. April 2026, 20 Uhr mit unten stehendem Formular anmelden. Anmeldungen vor 20 Uhr können nicht berücksichtigt werden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Diejenigen, welche den Freikarten-Zuschlag erhalten haben, werden bis Dienstagabend per E-Mail informiert. Die Leerausgehenden werden nicht angeschrieben.
Offbeat Jazz Festival «Iiro Rantala & Stefano Bollani»
Dienstag, 28. April, 20.15 Uhr, Stadtcasino Basel
Zwei Humoristen, denen man bei dem Vergnügen zuhören kann, sich gegenseitig musikalisch zu entdecken. Und das mit den Melodien der italienischen Oper, die ihnen wichtig und die für beide auch ein wenig neu sind.
Für Freikarten können Sie sich ab Sonntag, 12. April 2026, 20 Uhr mit unten stehendem Formular anmelden. Anmeldungen vor 20 Uhr können nicht berücksichtigt werden. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Diejenigen, welche den Freikarten-Zuschlag erhalten haben, werden bis Dienstagabend per E-Mail informiert. Die Leerausgehenden werden nicht angeschrieben.