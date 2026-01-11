 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Pedro Lenz blickt mit aufgestützten Armen direkt in die Kamera.
Legende: Der Schweizer Schriftsteller Pedro Lenz Patricia von Ah

Inhalt

Donnerstag, 5. Februar 2026 «Kulturplatz Talk» mit Pedro Lenz

Am 5. Februar 2026 übertragen wir den «Kulturplatz Talk» live vor Publikum aus dem Studio Basel. Gast der Sendung ist der Schweizer Autor Pedro Lenz.

Autor: 

11.01.2026, 09:17

Teilen

Mit dem Roman «Der Goalie bin ig» traf Pedro Lenz 2010 mitten in die Herzen vieler Schweizerinnen und Schweizer. Mit seinen nachfolgenden Werken hat seine Beliebtheit weiter zugenommen. Denn seine Geschichten sind nah am Leben, oft melancholisch und immer auch voller Humor.

Im «Kulturplatz Talk» spricht Florian Hauser mit Pedro Lenz über sein neustes Projekt «Mit linggs», bei dem er in das Leben des Fussballers Diego Maradona eintaucht.

Die Veranstaltung im Überblick

Box aufklappen Box zuklappen
  • Datum, Zeit:
    Donnerstag, 5. Februar 2026, 8.30 Uhr
  • Ort:
    SRF Studio Basel, Meret Oppenheim Hochhaus, Auditorium

    • Programm:

    8.30 Uhr Türöffnung

    8.55 Uhr Begrüssung durch Barbara Gysi, Leiterin Radio SRF 2 Kultur

    9 Uhr Live-Sendung

    9.35 Uhr Austausch bei Kaffee und Gipfeli

    Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Anzahl Plätze ist beschränkt.

    Die Veranstaltung ist ausgebucht, wir führen eine Warteliste.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)