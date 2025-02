Legende: Klaus Merz Ayse Yavas / Keystone

«Jakob schläft» und

«Der Argentinier» von Klaus Merz

Klaus Merz ist ein Autor der knappen Worte und leisen Töne. Er beherrscht die Kunst der Andeutung und oft blitzt in seinen Texten etwas Verschmitztes und Hintersinniges hervor. Dem wollen wir in zwei seiner bekanntesten Prosatexte auf die Spur kommen: «Jakob schläft» und «Der Argentinier». Beide Bücher sind in der Mitte seines Lebens entstanden. Denn «Literatur braucht Leben», sagt Klaus Merz. Am Samstagabend wird er Gedichte lesen, und der Jazz-Pianist Christoph Baumann wird auf dem Klavier dazu improvisieren.

21. Juni: Öffentliche Lesung und Musik mit Klaus Merz und Jazz-Pianist Christoph Baumann