Das Leitungs-Trio der Leseseminare
-
Bild 1 von 3. Nicola Steiner. Leiterin des Literaturhauses Zürich und ehemalige Moderatorin des «Literaturclub». Bildquelle: Steve Hadorn.
-
Bild 2 von 3. Thomas Strässle. Literaturwissenschaftler und Autor und langjähriger Vermittler literarischer Themen. Bildquelle: Steve Hadorn.
-
Bild 3 von 3. Esther Schneider. Kulturjournalistin, Moderatorin und ehemalige Leiterin der Literaturredaktion von SRF. Bildquelle: ZVG.
Seminar 1: Esther Schneider und Lukas Bärfuss, 14. – 17.6.2026
Details zur Lektüre und zum Programm folgen Anfang März.
15. Juni 2026: Öffentliche Lesung und Gespräch mit Lukas Bärfuss
Seminar 2: Nicola Steiner und Alain Claude Sulzer, 18.-21.6.2026
Details zur Lektüre und zum Programm folgen Anfang März.
20. Juni 2026: Öffentliche Lesung und Gespräch mit Alain Claude Sulzer
Seminar 3: Esther Schneider und Julian Schütt, 13. – 16.9.2026
Lektüre: «Max Frisch. Biographie einer Instanz»
Julian Schütt wird an allen 6 Leserunden teilnehmen.
Eröffnungskonzert von zeit:fluss
Weitere Details folgen Anfang März.
Seminar 4: Thomas Strässle und Elke Heidenreich, 27. – 30.9.2026
Details zur Lektüre und zum Programm folgen Anfang März.
Öffentliche Lesung und Gespräch mit Elke Heidenreich
Seminar 5: Nicola Steiner und Felicitas Hoppe, 30.9. – 3.10.2026
Details zur Lektüre und zum Programm folgen Anfang März.
2. Oktober: Öffentliche Lesung und Gespräch mit Felicitas Hoppe
Allgemeines Programm
1. Tag (Anreisetag)
- 16.30 Uhr: Apéro in der »Waldhaus Bar«, offeriert vom Hotel Waldhaus
- 17-18.45 Uhr: Erste Leserunde
- 19 Uhr: Abendessen im Speisesaal des Hotel Waldhaus
2. Tag
- 7-9.20 Uhr: Individuelles Frühstück im Speisesaal des Hotel Waldhaus
- 9.30-11 Uhr: Zweite Leserunde
- 17-18.45 Uhr: Dritte Leserunde
- 19 Uhr: Abendessen im Speisesaal des Hotel Waldhaus
3. Tag
- 7-9.20 Uhr: Individuelles Frühstück im Speisesaal des Hotel Waldhaus
- 9.30-11 Uhr: Vierte Leserunde
- 17-18.45 Uhr: Fünfte Leserunde
- 19 Uhr: Abendessen im Speisesaal des Hotel Waldhaus
4. Tag (Abreisetag)
- 7-9.20 Uhr: Individuelles Frühstück im Speisesaal des Hotel Waldhaus
- 9.30-11 Uhr: letzte Leserunde, Abschlussdiskussion, offene Fragen
- 11.30 Uhr: Check-out
Die erwähnten Gäste sind jeweils für zwei Leserunden pro Seminar eingeladen.
(Programmänderungen aus organisatorischen Gründen vorbehalten.)
Kosten (Pauschalpreise pro Person)
- Seminar 1, 4, 5, 6 (jeweils)
CHF 1’680.– im Einzelzimmer
CHF 1’650.– im Doppelzimmer
- Seminar 2, 3 (jeweils)
CHF 1’730.– im Einzelzimmer
CHF 1’700.– im Doppelzimmer
- Seminar 5 + 6 (7 Übernachtungen)
CHF 3’660.– im Einzelzimmer
CHF 3’595.– im Doppelzimmer
Aufpreis für Deluxe-Zimmer: CHF 50.– pro Person und Tag
Eingeschlossene Leistungen:
- 3 Übernachtungen im 5*-Hotel «Waldhaus» in Sils Maria
- Halbpension Waldhaus Spa
- 6 Leserunden
- Lesung/Konzert/Vortrag (Details siehe unten)
- Oberengadiner Bergbahnen und Postautos
- Gäste werden auf Wunsch am Bahnhof St. Moritz abgeholt