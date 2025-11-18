Das Hotel Waldhaus in Sils Maria.

Auch 2026 finden die SRF Kulturclub Leseseminare im Hotel Waldhaus in Sils Maria statt – einem Ort, der seit jeher inspiriert. Die Leseseminare werden erneut vom bereits bekannten Leitungsteam gestaltet: Nicola Steiner, Thomas Strässle und Esther Schneider.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen.

Klicken, um die Teilen-Funktion zu öffnen. Teilen

Das Leitungs-Trio der Leseseminare

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Nicola Steiner. Leiterin des Literaturhauses Zürich und ehemalige Moderatorin des «Literaturclub». Bildquelle: Steve Hadorn. 1 / 3 Legende: Nicola Steiner Leiterin des Literaturhauses Zürich und ehemalige Moderatorin des «Literaturclub» Steve Hadorn

Bild 2 von 3. Thomas Strässle. Literaturwissenschaftler und Autor und langjähriger Vermittler literarischer Themen. Bildquelle: Steve Hadorn. 2 / 3 Legende: Thomas Strässle Literaturwissenschaftler und Autor und langjähriger Vermittler literarischer Themen Steve Hadorn

Bild 3 von 3. Esther Schneider. Kulturjournalistin, Moderatorin und ehemalige Leiterin der Literaturredaktion von SRF. Bildquelle: ZVG. 3 / 3 Legende: Esther Schneider Kulturjournalistin, Moderatorin und ehemalige Leiterin der Literaturredaktion von SRF. ZVG Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Seminar 1: Esther Schneider und Lukas Bärfuss, 14. – 17.6.2026 Box aufklappen Box zuklappen Legende: Lukas Bärfuss Stefano de Marchi Details zur Lektüre und zum Programm folgen Anfang März. 15. Juni 2026: Öffentliche Lesung und Gespräch mit Lukas Bärfuss

Seminar 2: Nicola Steiner und Alain Claude Sulzer, 18.-21.6.2026 Box aufklappen Box zuklappen Legende: Alain Claude Sulzer Lucia Hunziker Suhrkamp Verlag Details zur Lektüre und zum Programm folgen Anfang März. 20. Juni 2026: Öffentliche Lesung und Gespräch mit Alain Claude Sulzer

Seminar 3: Esther Schneider und Julian Schütt, 13. – 16.9.2026 Box aufklappen Box zuklappen Legende: Julian Schütt © Lucia Hunziker Suhrkamp Verlag Lektüre: «Max Frisch. Biographie einer Instanz» Julian Schütt wird an allen 6 Leserunden teilnehmen. Eröffnungskonzert von zeit:fluss Weitere Details folgen Anfang März.

Seminar 4: Thomas Strässle und Elke Heidenreich, 27. – 30.9.2026 Box aufklappen Box zuklappen Legende: Elke Heidenreich SRF Details zur Lektüre und zum Programm folgen Anfang März. Öffentliche Lesung und Gespräch mit Elke Heidenreich

Seminar 5: Nicola Steiner und Felicitas Hoppe, 30.9. – 3.10.2026 Box aufklappen Box zuklappen Legende: Felicitas Hoppe Ekko von Schwichow Details zur Lektüre und zum Programm folgen Anfang März. 2. Oktober: Öffentliche Lesung und Gespräch mit Felicitas Hoppe

Allgemeines Programm

1. Tag (Anreisetag)

- 16.30 Uhr: Apéro in der »Waldhaus Bar«, offeriert vom Hotel Waldhaus

- 17-18.45 Uhr: Erste Leserunde

- 19 Uhr: Abendessen im Speisesaal des Hotel Waldhaus

2. Tag

- 7-9.20 Uhr: Individuelles Frühstück im Speisesaal des Hotel Waldhaus

- 9.30-11 Uhr: Zweite Leserunde

- 17-18.45 Uhr: Dritte Leserunde

- 19 Uhr: Abendessen im Speisesaal des Hotel Waldhaus

3. Tag

- 7-9.20 Uhr: Individuelles Frühstück im Speisesaal des Hotel Waldhaus

- 9.30-11 Uhr: Vierte Leserunde

- 17-18.45 Uhr: Fünfte Leserunde

- 19 Uhr: Abendessen im Speisesaal des Hotel Waldhaus

4. Tag (Abreisetag)

- 7-9.20 Uhr: Individuelles Frühstück im Speisesaal des Hotel Waldhaus

- 9.30-11 Uhr: letzte Leserunde, Abschlussdiskussion, offene Fragen

- 11.30 Uhr: Check-out

Die erwähnten Gäste sind jeweils für zwei Leserunden pro Seminar eingeladen.

(Programmänderungen aus organisatorischen Gründen vorbehalten.)

Kosten (Pauschalpreise pro Person) Box aufklappen Box zuklappen Seminar 1, 4, 5, 6 (jeweils)

CHF 1’680.– im Einzelzimmer

CHF 1’650.– im Doppelzimmer

CHF 1’680.– im Einzelzimmer CHF 1’650.– im Doppelzimmer Seminar 2, 3 (jeweils)

CHF 1’730.– im Einzelzimmer

CHF 1’700.– im Doppelzimmer

CHF 1’730.– im Einzelzimmer CHF 1’700.– im Doppelzimmer Seminar 5 + 6 (7 Übernachtungen)

CHF 3’660.– im Einzelzimmer

CHF 3’595.– im Doppelzimmer Aufpreis für Deluxe-Zimmer: CHF 50.– pro Person und Tag

Eingeschlossene Leistungen: Box aufklappen Box zuklappen 3 Übernachtungen im 5*-Hotel «Waldhaus» in Sils Maria

Halbpension Waldhaus Spa

6 Leserunden

Lesung/Konzert/Vortrag (Details siehe unten)

Oberengadiner Bergbahnen und Postautos

Gäste werden auf Wunsch am Bahnhof St. Moritz abgeholt

Möchten Sie Mitglied werden beim SRF Kulturclub?