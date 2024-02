Zum ersten Mal leiten Nicola Steiner, Leiterin des Literaturhauses in Zürich und ehemalige Moderatorin des «Literaturclub» von SRF, und der Literaturwissenschaftler und Autor Thomas Strässle im Wechsel die SRF Kulturclub Leseseminare im Hotel Waldhaus in Sils Maria.

Leseseminare in Sils Maria mit Nicola Steiner und Thomas Strässle

Für ihr erstes Jahr haben Nicola Steiner und Thomas Strässle ein vielfältiges und buntes Programm zusammengestellt: Es stehen Romane zur Auswahl, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen mit biographischem Material spielen.

In «Die Marschallin» zeichnet Zora del Buono die Lebensgeschichte ihrer eigenen Grossmutter nach. Peter Stamm spielt in seinem Roman «In einer dunkelblauen Stunde» mit dem beliebten Genre der Autofiktion. Und das Schriftstellerpaar Julia Weber und Heinz Helle fragt sich in seinen Werken, wie das zusammengeht, das Leben und das Schreiben: Wie verhalten sich Können, Müssen und Dürfen zueinander?

Die beiden politischen Romane «Die Hauptstadt» und «Die Erweiterung» von Robert Menasse sind der Beginn einer grossen Europa-Saga des österreichischen Schriftstellers. In «Die Hauptstadt» rennt ein Schwein durch Brüssel, aber auch in vielen anderen Texten der literarischen Tradition spielen Tiere eine Hauptrolle, insbesondere bei Franz Kafka, der 2024 seinen 100. Todestag haben wird.

Und: Die grosse Buchliebhaberin Elke Heidenreich sagt, was man unbedingt gelesen haben muss. Im Zentrum steht das neue Buch von Dana Grigorcea «Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen». Zudem spricht Heidenreich über ihr neues Buch zum Thema Alter.

Gelesen und diskutiert wird in den Leserunden von 9.30 bis 11 Uhr und 17 bis 18.45 Uhr.

In zwei der jeweils sechs Leserunden diskutieren Sie die Texte mit dem Autor / der Autorin. Ergänzt werden die Seminare durch öffentliche Lesungen, ein Konzert oder ein Theater.

Legende: Thomas Strässle und Nicola Steiner Das neue Leitungsteam der SRF Kulturclub Leseseminare in Sils Maria. Steve Hadorn

Leseseminar 1 (16. bis 19. Juni) Box aufklappen Box zuklappen Thomas Strässle und Elke Heidenreich «Gespräche über Gegenwartsliteratur» mit Elke Heidenreich

«Das Gewicht eines Vogels beim Fliegen» von Dana Grigorcea (ohne Anwesenheit der Autorin).

Öffentliche Lesung mit Elke Heidenreich «Texte und Töne». «Texte» von Elke Heidenreich, quer durch ihre Bücher mit Geschichten aus dem Leben.

«Töne» gibt es dazu von Marc-Aurel Floros am Flügel, der in Musik ausdrücken kann, was Elke Heidenreich erzählt.

Leseseminar 2 (20. bis 23. Juni) Box aufklappen Box zuklappen Nicola Steiner und Zora del Buono «Die Marschallin» von Zora del Buono mit Einladung der Autorin zu zwei Leserunden.

22. Juni, 21.15 Uhr: Musiktheater «King Size», inszeniert von Christoph Marthaler.

Leseseminar 3 (17. bis 20. September) Box aufklappen Box zuklappen Nicola Steiner und Robert Menasse «Die Hauptstadt» und «Die Erweiterung» von Robert Menasse mit Einladung des Autors zu zwei Leserunden.

18. September, 21 Uhr: Öffentliche Lesung und Gespräch mit Robert Menasse.

19. September, 20.45 Uhr: Klassisches Konzert in der Offenen Kirche Sils Maria

Leseseminar 4 (22. bis 25. September) Box aufklappen Box zuklappen Thomas Strässle: «Tiere in der Literatur» «Die Verwandlung», «Der Bau» und «Ein Bericht für eine Akademie» von Franz Kafka aus «Franz Kafka. Die grossen Erzählungen».

22. September, abends: «Karneval der Tiere» mit Graziella Rossi und Helmut Vogel (Texte) und Musik von den Schülern und Studentinnen der Musikschule Oberengadin unter der Leitung von Anton Ludwig Wilhalm.

Leseseminar 5 (29. September bis 2. Oktober) Box aufklappen Box zuklappen Nicola Steiner und Peter Stamm «In einer dunkelblauen Stunde» von Peter Stamm mit Einladung des Autors zu zwei Leserunden.

1. Oktober, 21 Uhr: Öffentliche Lesung und Gespräch mit Peter Stamm.

Leseseminar 6 (3. bis 6. Oktober) Box aufklappen Box zuklappen Thomas Strässle, Julia Weber und Heinz Helle: «Leben und Schreiben» «Die Vermengung» von Julia Weber und «Wellen» von Heinz Helle mit Einladung der Autorin und des Autors zu zwei Leserunden.

4. Oktober, 21 Uhr: Öffentliche Lesung und Gespräch mit Julia Weber und Heinz Helle.

Programmänderungen aus organisatorischen Gründen vorbehalten.

Pauschalpreise pro Person Box aufklappen Box zuklappen Seminare 1, 2, 4, 5, 6 (jeweils)

CHF 1’560.– im Einzelzimmer

CHF 1’530.– im Doppelzimmer Seminar 3

CHF 1’580.– im Einzelzimmer

CHF 1’550.– im Doppelzimmer Seminar 1 + 2 (7 Übernachtungen)

CHF 3’415.– im Einzelzimmer

CHF 3’345.– im Doppelzimmer Seminar 3 + 4 (8 Übernachtungen)

CHF 3’730.– im Einzelzimmer

CHF 3’650.– im Doppelzimmer Seminar 4 + 5 (10 Übernachtungen)

CHF 4’300.– im Einzelzimmer

CHF 4’200.– im Doppelzimmer Seminar 5 + 6 (7 Übernachtungen)

CHF 3’415.– im Einzelzimmer

CHF 3'345.– im Doppelzimmer Aufpreis für Deluxe-Zimmer:

CHF 50.– pro Person und Tag.

Eingeschlossene Leistungen

Übernachtungen im Standardzimmer des 5*-Hotels «Waldhaus» in Sils Maria, Halbpension

Waldhaus Spa

Leserunden

Lesung/Theater/Konzert(Details siehe oben)

Oberengadiner Bergbahnen und Postautos

Gäste werden auf Wunsch am Bahnhof St. Moritz abgeholt.

Zur Anmeldung Box aufklappen Box zuklappen Anmeldungen ab 7. März 2024, 12 Uhr.

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des E-Mail-Eingangs berücksichtigt.

Anmeldeschluss: 15. März 2024

Mindest-/Maximalbeteiligung: 15/23 Personen

