SRF Kulturclub-Magazin
Für den Druck unseres Magazins verwenden wir eine Papiersorte, die zu 100% aus Altpapier besteht, die das Zertifikat «Blauer Engel» und FSC trägt und die CO2-neutral ist. Selbstverständlich kann man sich das Magazin auch «nur» als PDF zustellen lassen.
SRF Kulturclub-Ausweis
Der Kulturclub-Mitgliederausweise, welche Sie bis anhin als laminierte Karte erhalten haben, ist ab 2023 aus verstärktem Papier. Zudem ist der Träger, da wo der Ausweis rausgelöst wird, ebenfalls aus Silikonpapier und nicht mehr aus reinem Kunststoff.
SRF Kulturclub-Reisen
- Grundsätzlich werden die meisten Destinationen – sofern sie innerhalb von rund acht Stunden ab Zürich gut und sicher per Bahn oder Bus erreichbar sind – nicht per Flug angesteuert. Die Mehrheit der Reisen, welche vom Kulturclub angeboten werden, sind deshalb keine Flugreisen. Zudem achtet der Reiseveranstalter Cultours GmbH bei der Wahl der Hotels und Restaurants bzw. Essen auf Nachhaltigkeit.
- Bei Flugreisen wird auf die CO₂-Kompensation bei myclimate hingewiesen.
- Bei Flugreisen ist auf Anfrage auch die individuelle Anreise mit dem Zug möglich.