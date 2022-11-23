Dem SRF Kulturclub ist der ressourcenschonende Umgang mit der Umwelt ein Anliegen. Zum Schutz des Klimas prüfen wir laufend Optionen mit einer besseren Ökobilanz.

SRF Kulturclub-Magazin

Für den Druck unseres Magazins verwenden wir eine Papiersorte, die zu 100% aus Altpapier besteht, die das Zertifikat «Blauer Engel» und FSC trägt und die CO2-neutral ist. Selbstverständlich kann man sich das Magazin auch «nur» als PDF zustellen lassen.

SRF Kulturclub-Ausweis

Der Kulturclub-Mitgliederausweise, welche Sie bis anhin als laminierte Karte erhalten haben, ist ab 2023 aus verstärktem Papier. Zudem ist der Träger, da wo der Ausweis rausgelöst wird, ebenfalls aus Silikonpapier und nicht mehr aus reinem Kunststoff.

SRF Kulturclub-Reisen