Legende: Kunsthaus Aarau Foto: ullmann.photography Radio SRF 2 Kultur SRF Kulturclub Inhalt Vergünstigung - Museumspass bestellen Als SRF Kulturclub Mitglied profitieren Sie von Spezialkonditionen beim Bezug des Schweizer Museumspass, der Ihnen ein Jahr lang kostenlosen Zugang zu über 500 Museen und Schlössern in der ganzen Schweiz ermöglicht. 11.03.2026, 09:26 Preise Jahrespass für SRF Kulturclub Mitglieder Erwachsene: CHF 147.– (statt CHF 177.–) Erwachsene plus: CHF 182.– (statt CHF 212.–) Familien: CHF 283.– (statt CHF 313.–) Zuzüglich CHF 4.– Bearbeitungsgebühr Hinweis: Die Angebote des SRF Kulturclubs (Freikarten, Streifzüge, Vergünstigungen) sind exklusiv für Mitglieder des SRF Kulturclubs. fe Mehr zum Thema Mitgliedschaft SRF Kulturclub – unser Angebot