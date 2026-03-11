 Zum Inhalt springen

Plakatständer vor dem Kunsthaus Aarau
Legende: Kunsthaus Aarau Foto: ullmann.photography

Als SRF Kulturclub Mitglied profitieren Sie von Spezialkonditionen beim Bezug des Schweizer Museumspass, der Ihnen ein Jahr lang kostenlosen Zugang zu über 500 Museen und Schlössern in der ganzen Schweiz ermöglicht.

11.03.2026, 09:26

Preise Jahrespass für SRF Kulturclub Mitglieder

  • Erwachsene: CHF 147.– (statt CHF 177.–)
  • Erwachsene plus: CHF 182.– (statt CHF 212.–)
  • Familien: CHF 283.– (statt CHF 313.–)

Zuzüglich CHF 4.– Bearbeitungsgebühr

Hinweis: Die Angebote des SRF Kulturclubs (Freikarten, Streifzüge, Vergünstigungen) sind exklusiv für Mitglieder des SRF Kulturclubs.

