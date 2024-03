Welches ist deine Lieblingssendung auf Radio SRF 2 Kultur und weshalb?

«Ich mag die «Diskothek», weil ich da als Hörerin immer wieder herausgefordert werde. Und ich mag die Morgenlive-Strecke, weil wir da zusammen mit unseren Hörerinnen und Hörern in den Tag starten.»

Welches Theaterstück beeindruckt dich besonders und könntest du immer wieder ansehen?

«Die Dreigroschenoper vom genialen Duo Brecht/Weil habe ich schon in unzähligen Inszenierungen gesehen und freue mich bei jeder neuen wieder wie ein Kind. Was man da alles aus diesem Stück herausholen kann: Wahnsinn! Ich bin beeindruckt, wie es dieses rund 100 Jahre alte Stück schafft, auch so viel über unsere heutige Zeit zu erzählen.»

Welchen Radiomoment wirst du nie vergessen?

«Unvergesslich ist für mich, wie ich bei einem Radiofestival aus dem Innenhof des Kunstmuseums Basel die Morgensendung moderiert habe, noch bevor die Besucher gekommen sind. Da wurden vor meinem Moderationspult millionenschwere Kunstwerke über den Hof gefahren. Moderieren begleitet von Picasso, das erlebt man nicht alle Tage!»

Welches bekannte Zitat passt gut zu deiner Lebenseinstellung?

John Lennon: «Life is what happens, while you are busy making other plans.»

Was war dein eindrücklichstes Kulturerlebnis bisher?

«Als nach dem Lockdown die Theater langsam wieder geöffnet wurden, sah ich die Zauberflöte in einem Publikum bestehend aus lediglich 50 Menschen. Das war eine ganz besondere Magie.»