Nach einem Semester am Berklee College of Music in Boston hat Jodok Hess in Zürich und München Deutsch und Englisch studiert. Die Musik hat ihn allerdings nie losgelassen, und bei der Aufnahme des ersten eigenen Albums im Radiostudio Zürich stolperte er über die Radioarbeit.

Seither liebt er es, die nationale und internationale Jazzszene zu begleiten und ihre Geschichten zu erzählen.