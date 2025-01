Ein legendäres Rennen und ein legendäres Kultspiel: Das Lauberhorn Rennen und das «ABC SRF 3» Spiel – eine goldige Kombination. Dieses Wochenende ist in Wengen wieder einiges los: Super-G, Abfahrt und Slalom. Bevor es aber mit den Rennen losgeht, wagt sich SRF-Skiexperte und Ex-Skirennfahrer Marc Berthod erneut an eine spannende Herausforderung.

Während er die Piste als Kamerafahrer live fürs Fernsehen runterrattert, spielt er gleichzeitig «ABC SRF 3». Bereits 2024 wagte er sich an das Experiment, konnte jedoch nur 5 Punkte erspielen. Nun ist es Zeit für eine Revanche.

Jetzt müsst ihr schnell ruhig sei, jetzt komme ich in den Hundschopf rein.

Den Telefonanruf aus dem Studio Zürich hat Bethod in seinen Skihelm verkabelt. Auf der anderen Leitung sitzt das SRF 3 Morgenduo Philippe Gerber und Marco Thomann und halten ihre Fragen bereit. Mit dem Buchstaben «L» wie Lauberhorn startet Berthod auf der Piste. Als hätte er trainiert, liefert er einige richtige Antworten.

Auf halber Strecke liegt auch der eine oder andere Gspass drin, dass die Fragen zu einfach wären: «Da muss also schon noch ein bisschen mehr kommen, Jungs!», so Berthod zu Gerber und Thomann. Doch der Fokus lag nicht immer auf dem Spiel. Direkt am Anfang ging es holprig zu und her und Berthod musste die Moderatoren kurz bremsen: «Jetzt müsst ihr schnell ruhig sein, jetzt komme ich in den Hundschopf rein.»

Der Hundschopf ist der Pistenabschnitt mit einem Gefälle von 40 Prozent. Konzentriert und flink geht das Abenteuer weiter. Es zeichnet sich eine erfolgreiche Revanche ab, denn mit insgesamt 13 Punkten konnte Marc Berthod einen neuen persönlichen Rekord aufstellen. Bravo!

Das Lauberhorn-Rennen live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen SRF zwei sendet live aus Wengen. Die Rennen können auch via SRF Sport App mitverfolgt werden: Freitag, 12:00 Uhr: Super-G

Super-G Freitag, 19:00 Uhr: Siegerehrung Super-G

Siegerehrung Super-G Samstag, 12:15 Uhr: Abfahrt

Abfahrt Samstag, 19:00 Uhr: Siegerehrung Abfahrt

Siegerehrung Abfahrt Sonntag, 10:00 Uhr: Slalom, 1. Lauf

Slalom, 1. Lauf Sonntag, 13:10 Uhr: Slalom, 2. Lauf

Die Regeln von «ABC SRF 3»

Es müssen innerhalb von 45 Sekunden mindestens 12 richtige Antworten erfolgen.

Gesucht werden Antworten mit einem vorgegebenen Buchstaben.

Für eine Antwort haben die Kandidatinnen und Kandidaten im Schnitt 3.75 Sekunden Zeit – wenn man also keine Antwort bereit hat, schnell «weiter» sagen.

So spielt man mit

Für alle, die das Kultspiel spielen wollen: Nach dem Aufruf vor der Spielrunde auf die Studionummer 0848 300 333 anrufen und mit etwas Glück ist man im Radio live dabei. Mitspielen kann man jeweils von Montag bis Freitag um 7:50 Uhr und samstags um 8:50 Uhr auf Radio SRF 3. Wir freuen uns jeden Tag auf spielfreudige Mitspielerinnen und Mitspieler.