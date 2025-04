Alle gegen eine! So (pädagogisch) läuft es bei der Wochenrundshow. Unser prominenter Gast tritt im Newsquiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem wird ein besonderes Geschenk vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominente Person im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: «Fabienne Humm»

Humm war bis 2023 Teil des Schweizer Fussball-Nationalteams, wo sie unter anderem den schnellsten Hattrick der Geschichte schoss: drei Tore in fünf Minuten.

Neben den Spielrunden werden wir natürlich die anstehende Fussball-EM besprechen und es wird sich zeigen, wie viel Kämpferinnengeist noch in ihr steckt.

Als Geschenk hat Fabienne Humm Tickets für ein Spiel der FCZ-Frauen dabei, das man mit ihr besuchen kann. Ausserdem FCZ-Schuhbändel.

