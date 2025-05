Alle gegen eine! So (pädagogisch) läuft es bei der Wochenrundshow. Unser prominenter Gast tritt im Newsquiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem wird ein besonderes Geschenk vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominente Person im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Das Beachvolleyball-Duo Hüberli/Kernen

Tanja Hüberli und Leona Kernen sind seit Ende 2024 das neue Traumduo im Schweizer Beachvolleyball. Tanja Hüberli gewann mit ihrer alten Teampartnerin Nina Brunner schon zwei EM-Titel, einmal Olympia Bronze und letztes Jahr die Auszeichnung zum «Team des Jahres» an den Sports Awards.

Neu an ihrer Seite steht Leona Kernen. Sie hat letztes Jahr die U20-EM gewonnen und war nominiert als «SRF 3 Best Talent Sport». Die beiden machen sich fit für die kommende EM in Deutschland und stellen vorher noch ihren Kämpferinnengeist in der Wochenrundshow auf den Prüfstand.

Ob sich das Duo gegen unsere Hörer:innen durchsetzt? Ihr habt es im Ohr, diesen Samstag von 12 – 15 Uhr.

Legende: Das Duo hat sich Ende 2024 neu gebildet und konnte in der kurzen Zeit schon erste Erfolge an verschiedenen Turnieren erzielen. Swatch

Wie kann ich mitmachen? Box aufklappen Box zuklappen Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielt ihr in einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk. Via Kontaktformular direkt ins Studio

direkt ins Studio Per WhatsApp

Die Köpfe hinter dem Quiz: