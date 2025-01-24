Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es bei der «SRF 3 WochenRundShow». Unser prominenter Gast tritt im Newsquiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem wird ein besonderes Geschenk vergeben.

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominente Person im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Rapper Luuk

Luuk ist schon seit über einem Jahrzehnt fester Bestandteil der Schweizer Rapszene. Am «SRF Bounce Cypher» konnte er immer wieder mit seinem einzigartigen Style auf sich aufmerksam machen. Im Frühling war er mit seinem siebten Album «Poly» auf Tour in der ganzen Schweiz. Er zeichnet sich aus durch eine geballte Ladung Oldschool / Boombap-Beats und tiefgründiger Sozialkritik in seinen Songs.

