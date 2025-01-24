 Zum Inhalt springen

Legende: Zoë Më in der SRF 3 WochenRundShow
Legende: Zoë Më in der SRF 3 WochenRundShow Unsere diesjährige ESC-Teilnehmerin spielt sich zurück durch die Woche. SRF 3

Alle gegen einen! So (pädagogisch) läuft es bei der «SRF 3 WochenRundShow». Unser prominenter Gast tritt im News-Quiz in sechs Spielrunden gegen die Hörerinnen und Hörer an. Zudem wird ein besonderes Geschenk vergeben.

24.01.2025, 18:02

Die «SRF 3 WochenRundShow» ist wie die Suppe am letzten Skilagertag: Alles kommt nochmals auf den Teller. Von Sport über Gesellschaft, Politik, Kultur und Musik – in sechs Spielrunden wird das Wissen der Woche abgefragt. Man muss nicht gut, sondern einfach besser als die prominente Person im Studio sein. In jeder Spielrunde tritt eine Hörerin oder ein Hörer gegen unseren Studiogast oder unsere Studiogästin an.

Zu Gast diese Woche: Zoë Më

Diesen Samstag tritt Zoë Më gegen die ganze Schweiz an. Die Punkte auf dem E hat sie schon, jetzt braucht sie noch Punkte auf dem WochenRundShow-Konto. Daneben sprechen wir über die Zeit nach dem ESC und über zukünftige Projekte von Zoë Më.

Wie kann ich mitmachen?

Du kannst in der «SRF 3 WochenRundShow» gegen unsere prominenten Gäste antreten. Gemeinsam spielen die Hörerinnen und Hörer in jeweils einer von sechs Quizrunden um Ruhm und Ehre. Oder du bewirbst dich für das Gastgeschenk.

