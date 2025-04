Neue Perspektive: Kilian Ziegler wird Rettungsschwimmer

Er will Rettungsschwimmer werden, trotz sehr begrenzten Fähigkeiten, sich über Wasser zu halten. Was Kilian Ziegler aber gut kann: rennen in Zeitlupe. Oder wie er nennt – rennen. Ob es damit aber für den Strand in Malibu reicht? Sicher aber für den Comedy Zmorge auf SRF 3 und sein abendfüllendes Programm «99 Grad – Wortspiele am Siedepunkt», mit dem er durch die ganze Deutschschweiz tourt.

Der Klang von Musik: Melody Hasler auf dem Weg nach oben

Der Name täuscht. Was vermeintlich liebevoll klingt, ist in Realität bitterböse. Und vor allem sehr lustig. So führt Melody Hasler das Publikum frühmorgens auf eine mühsame Wanderung, die mit einem exotischen Vornamen vom Uterus auf die Bühne und von dort auf den Strassenstrich geht. Wer die ganze Reise von Melody Hasler live sehen möchte, findet ihren Auftritt auf ihrer Webseite.