Stand-up-Comedy direkt ans Bett serviert – das gibt’s nur bei SRF 3, und zwar beim «Comedy-Zmorge». Da weckt dich Michel Gammenthaler, das neue «SRF 3 Best Talent Comedy» und Fabian Unteregger mit seiner Freitagsrunde. Willst du live dabei sein? Dann melde dich hier an. Viel Glück!

Melde dich jetzt an für den «Comedy-Zmorge»!

Am Freitag, 26. September 2025 findet der nächste «Comedy-Zmorge» statt. Wir laden dich zu uns ins Radiostudio ein, um diese exklusive Veranstaltung live mitzuerleben. Für Lacher sorgen an diesem Morgen auch unsere Gäste, darunter Comedian Michel Gammenthaler.

Legende: Comedian Michel Gammenthaler ist beim «Comedy-Zmorge» im September zu Gast. Mirco Rederlechner

Zudem erwartet uns ein Stand-up von unserem neuen SRF 3 Best Talent Comedy 2025, welches am Samstag, 23. August an den Swiss Comedy Awards gekürt wird.

Sag uns, warum gerade du und deine Begleitung im Publikum sitzen sollt. Erlebe Fabian Unteregger live am «Comedy-Zmorge». Moderiert wird die Sause von Dario Cantieni.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Impressionen von vergangenen SRF 3 «Comedy-Zmorge»