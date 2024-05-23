Am Freitag, 26. September 2025 findet der nächste «Comedy-Zmorge» statt. Wir laden dich zu uns ins Radiostudio ein, um diese exklusive Veranstaltung live mitzuerleben. Für Lacher sorgen an diesem Morgen auch unsere Gäste, darunter Comedian Michel Gammenthaler.
Zudem erwartet uns ein Stand-up von unserem neuen SRF 3 Best Talent Comedy 2025, welches am Samstag, 23. August an den Swiss Comedy Awards gekürt wird.
Sag uns, warum gerade du und deine Begleitung im Publikum sitzen sollt. Erlebe Fabian Unteregger live am «Comedy-Zmorge». Moderiert wird die Sause von Dario Cantieni.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.