Jeremy Chavez, Valerian Mollet oder Nina Achermann: Wer wird «SRF 3 Best Talent Comedy 2025»?

«SRF 3 Best Talent Comedy 2025» – das sind die Nominierten

Nina Achermann, Valerian Mollet und Jeremy Chavez haben überzeugt: Die drei Talents holten sich bei der Comedy Talent Stage im Juni eine Nomination für den begehrten Newcomer-Preis, den «SRF 3 Best Talent Comedy-Award». Am 23. August 2025 entscheidet sich an den Swiss Comedy Awards, wer von den drei Nominierten die Auszeichnung erhält.

Tausendsasserin Nina Achermann

Wenn Nina Achermann nebenbei nicht gerade modelt, Events organisiert, Podcasts produziert oder Brazilian Jiu Jitsu trainiert, steht sie auf der Bühne. In ihrer Comedy erzählt selbstironisch aus ihrem Leben mit Öko-Mami, roten Haaren und festem Freund.

Sie ist 24 Jahre alt, kommt aus Zürich und studiert an der Zürcher Hochschule der Künste. In der folgenden Bildergalerie scrollt man einmal quer durch Ninas Leben:

Nina Achermann in 5 Bildern

Ninas erste Pepsi in ihrem Leben schenkten ihr zwei Frauen in Bangkok – zum Leidwesen ihrer Öko-Mami, wie sie sagt.

«Ich fand das Bild lustig, weil ich aussehe, als würde ich gerade die Fahrradprüfung in der Primarschule absolvieren.»

«Hier kassiere ich richtig», so Nina. Sie trainiert Brazilian Jiu Jitsu.

Nebst vielen anderen Tätigkeiten modelt Nina Achermann nebenbei.

Dieses Bild sei lustig und deshalb prädestiniert für diese Galerie.

Vom Dorf auf die Bühne: Valerian Mollet

Valerian Mollet ist gelernter Schreiner und arbeitet als Bauschreiner und Zimmermann. Mit seiner Comedy will er sein Dorf, Gossliwil, gross machen: Das Dorf, in dem es keinen Laden, dafür einen Eierautomaten gibt und Grosseltern vermutlich noch Jesus miterlebt haben.

Der 23-Jährige steht seit einem Jahr auf der Comedy-Bühne. Wie sein Leben neben der Comedy-Bühne aussieht, zeigen diese Bilder:

Valerian Mollet in 5 Bildern

«Ich weiss nicht mehr, ob ich hier wirklich gewischt habe oder ob ich nur für die Kamera so posiert habe.»

Dieses Foto zeigt Valerian bei der Arbeit: Daraus wurde eine Garderobe, welche Teil seiner Abschlussarbeit war.

Valerian wuchs auf einem Bauernhof auf. Noch heute käme es ab und zu vor, dass er seinen Eltern auf dem Hof hilft: beim Holzen, Heuen oder anderen Arbeiten.

Seit 18 Jahren spielt Valerian Mollet im Fussballverein.

«Das ist die schlimmste Frisur meines Lebens. Dieses Plüschtier fand ich auf einer Wanderung und trägt den Namen Hans-Edus Bigler Res.»

Neue Blickwinkel mit Jeremy Chavez

Jeremy Chavez hat nach Auftritten im Poetry-Slam und Spoken Word den Schritt auf die Stand-up-Bühne gewagt. Nun ist der 26-Jährige für den «SRF 3 Best Talent Comedy»-Award nominiert.

In seinen Live-Auftritten und in Social-Media-Clips setzt er sich satirisch mit aktuellen Themen auseinander und zeigt neue Blickwinkel in politischen Diskussionen. Einen kurzen Dive durch Jeremy Chavez' Fotobibliothek gibt’s hier:

Jeremy Chavez in 5 Bildern

«Ich erzähle gerne Geschichten und stehe daher auch gerne auf der Bühne.»

«Mit Analog-Kameras bin ich gezwungen, diese entwickeln zu lassen und auszudrucken.»

Jeremy Chavez ist immer mal wieder bei Live-Sport-Events anzutreffen.

Jeremy Chavez verbringt viel Zeit im Vinyl-Laden und vor dem Plattenspieler: Musik sei eine grosse Leidenschaft von ihm.

Mit seinem Bruder teile er die Begeisterung für den ESC – hier steht er im ESC-Stadion in Basel.