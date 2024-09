Julia Steiner holt sich 2024 den Titel für «SRF 3 Best Talent Comedy». In ihrer Rede dankt sie nicht nur ihren nominierten Kollegen Medaur Sadrija und Pad Ciao, sondern auch allen Frauen-Vorbilder aus der Comedy-Szene, die sie inspiriert haben.

Julia Steiner ist das neue «SRF 3 Best Talent Comedy»

Julia Steiner (24) stand bereits letztes Jahr auf der Bühne für die Comedy Talent Stage, hat es aber leider nicht unter die Nominierten geschafft. Dieses Jahr hat sie jedoch ihre Hartnäckigkeit und ihren Elan bewiesen. Sie hat nicht nur an der Comedy Talent Stage im Mai überzeugt, sondern auch noch die Fachjury der Swiss Comedy Awards für sich gewonnen hat. Sie setzte sich dabei gegen Medaur Sadrija (24) und Pad Ciao (26) durch, die ebenfalls in der Kategorie «SRF 3 Best Talent» nominiert waren.

Julia Steiner ist kein Neuling auf der Bühne. Seit ihrer Kindheit hat sie sich brennend für Theater interessiert, ihr Vater war Theaterregisseur und ihre Mutter Schauspielerin. Mittlerweile hat sie aber Shakespeare hinter sich gelassen und tritt mit ihren eigenen Texten auf. Dabei vereinigt sie tiefst traurige Momente mit einer Pointe zum Lachen.

Ihren ersten Poetry Slam Auftritt hatte sie im Mai 2022 und wenige Monate später stand sie als Finalistin der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften im Burgtheater Wien auf der Bühne. 2023 holte sie sich auch noch den Titel «Zürcher Poetry Slam Meisterin». Seit dem Frühjahr 2024 tourt sie nun mit ihrem Programm «Warum du morgen noch leben könntest» durch die Schweiz.

Auf ihrer Reise als «SRF 3 Best Talent Comedy» dankt Julia Steiner auch ihren Kollegen, die ebenfalls für den Award nominiert waren: Medaur Sadrija und Pad Ciao. Dabei betont sie, dass sie eine neue Freundschaft verbindet, die weit über die Konkurrenz hinaus geht. Die letzten zwei Wochen, war sich Julia unsicher, ob sie gewinnen wird: «Ich wollte mir keine grosse Hoffnungen machen, damit ich nicht enttäuscht werde.»

Als Jungtalent dieses Jahr ausgewählt zu werden, ist die grösste Ehre, die ich mir im Moment vorstellen kann.

Insgesamt werden sechs Steine, beziehungsweise Awards, an den Swiss Comedy Awards vergeben. Unter anderem an Patti Basler & Philippe Kuhn in der Kategorie Publikumspreis, Michael Elsener gewinnt den Solo-Award und Birgit Steinegger wird für ihr Lebenswerk mit einer langen Standing Ovation und dem Lifetime Award geehrt.

KATEGORIE GEWINNER:IN Swiss Comedy Award (Haupt- und Publikumspreis) Patti Basler & Philippe Kuhn Solo Michael Elsener Ensemble Riklin & Schaub Online Anaïs Decasper SRF 3 Best Talent Comedy Julia Steiner Lifetime Award Birgit Steinegger

Der letztjährige Gewinner des «SRF 3 Best Talent Comedy» Titels ist ebenfalls anwesend an den Swiss Comedy Awards 2024. Jozo Brica bringt mit seinem Humor und Witzen über seinen Vater, das Arbeitsleben und seinen Pfadi-Auftritt den Saal zum lachen. Zu seiner Nachfolgerin Julia Steiner meint er schmunzelnd: «Zum Glück haben wir jetzt ein neues Best Talent. Dann muss das SRF sich nicht mehr krankhaft bemühen, meinen Namen richtig auszusprechen».

Wie geht es nun für Julia Steiner weiter? Sie freut sich nach diesem Meilenstein auf ihre weiteren Solo-Auftritte und hofft auch bald wieder an den Swiss Comedy Awards teilnehmen zu dürfen.